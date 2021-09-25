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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

البنك المركزي
البنك المركزي

تتيح البنوك المصرية للعملاء منتجات جديدة تضمن لهم الاستثمار في مدخراتهم من خلال الودائع او الشهادات البنكية والتي تتضمن لهم عائدا مناسبا لمدخراتهم.


ولعل  بنك مصر باعتباره بنك حكوميا، يسعي لاجتذاب مدخرات العملاء لنمو تلك المدخرات من خلال  الاستثمار في الشهادات البنكية من بينها :

722.45 مليار جنيه قيمة النقود المتداولة خارج البنك المركزي في 6 شهور

البنك المركزي: الأسواق الدولية تعرضت لموجات بيعية في الأسبوع الماضي

شهادة القمة 3 سنوات : 


يمكن الاكتتاب في تلك الشهادة بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفات بعائد 11%  ثابتا يتم صرفه شهريا ، وتضمن تلك الشهاد ميزة الاقتراض بضمانها واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها.


شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة  5 سنوات:

يتم شراء تلك الشهادة بـ 1000 جنيه ومضاعفاته ويتم صرف العائد  شهريا بـ9% أو سنويا بـ 9.5%، حيث تضمن تلك الشهاد ميزة الاقتراض بضمانها واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها.

 

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات:


يتم شراء تلك الشهادة بـ 750 جنيه ومضاعفاته ويتم صرف العائد  سنويا بنسبة 9.75%حيث تضمن تلك الشهاد ميزة الاقتراض بضمانها واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها.


الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري:


يتم الاكتتاب في تلك الشهادة لمدة  3 سنوات بعائد متغير يتم حسابه شهريا بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها بعائد 8.5% ، تضمن تلك الشهاد ميزة الاقتراض بضمانها واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها.
 

البنك المركزي الجهاز المصرفي بنك مصر الشهادات البنكية اخبار مصر مال واعمال

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