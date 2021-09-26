الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة مسرعة شابا وفتاة فى حفل زفاف بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء حفل زفاف فـي فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الإنحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبالها كلاً من (طالبة " مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى" - شقيقها "طالب ، مُصاب بكسور متفرقة ") وكلاهما مقيمان بدائرة المركز .

وبسؤال شقيقتهما (حاصلة علي دبلوم - مقيمة بذات الناحية) أفادت بأنه حال وقوف المصابان على الطريق لإستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما إصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة ( أحد الأشخاص - سمكري سيارات ، مقيم بدائرة المركز ) لإختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة ، وبسؤاله قرر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.