عضو لجنة الإسكان: النواب قدموا عدة مشاريع حول أزمة الايجارات القديمة لكنها لم يبت فيها

قالت رقية عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة وطن، إن المجلس تناول ملف العلاقة الايجارية بين ملاك ومستأجري القانون الجديد وتم التقدم بعدة مشروعات للقوانين من قبل عدد من النواب لكن لم يتم البت ولم يعرض بشكل واسع أولها أنه لم يتم حوار مجتمعي على الاطلاق بين الطرفين من أبناء الشعب المصري.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الرئيس السيسي تناول الامر مشدداً على فكرة التوازن، مبينة أن على الطرفين ملاك ومستأجرين أن يعود عبر هذا الحراك المجتمعي القادم أن القانون القديم تم سنه في أوقات معينة وظروف مختلفة تختلف كلية عن ما نعيشه الان من فكرة " الجمهورية الجديدة ".

وأشارت إلي أن الحراك في هذا الملف لابد أن يفتح بشكل واسع عبر حوار مجتمعي موسع، مشددة على دور الاعلام في ذلك وبين الطرفين كروابط ممثلة لهما

وأوضح : “ لازم الروابط تتكلم مع بعض بدون تراشق لان هذا الملف أشبه بشبكة عنكبوتة متشعبة حيث أن الامر يتعلق بعدد من الملفات والجوانب والاصعدة لابد من شمول الحوار لها جميعاً”.