الإمارات تفرج عن لبنانيين اتهموا بالتعاون مع حزب الله.. فيديو

ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن محكومين مفرج عنهما من الموقوفين التسعة في دولة الإمارات وصلا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت "روسيا اليوم" أن أهالي المفرج عنهما كانوا في استقبالهما في صالون الشرف في المطار، حيث سادت أجواء من الفرحة خلال اللقاء الأول للعائلتين مع ولديهما.

وأشارت إلى أن عملية الإفراج عن الموقوين في الإمارات ستستكمل بوساطة مستمرة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية.

ويشار إلى أن الإمارات أوقفت خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني الذي تصنفة أبوظبي كجماعة إرهابية.

ولفتت القناة إلى أنه في عام 2015، قررت الإمارات ترحيل 70 لبنانياً من أراضيها بعد 6 سنوات من ترحيل العشرات من المتهمين بعلاقتهم مع حزب الله اللبناني.