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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تعاين مصنع قليوب المحترق وإصابة مالكه بنوبة صرع ..صور

حريق
حريق

انتقل فريق من نيابة قليوب لمعاينة حادث اندلاع حريق شب داخل مصنع للكرتون بقرية قلما لمعاينة مكان الحريق، والتعرف على أسبابه ، وامرت النيابة بندب المعمل الجنائى للتعرف على أسباب الحريق، وتحديد ما إذا كان المصنع حاصل على رخصة التشغيل من عدمه ، وما إذا كان مستوفى لشروط الجماية المدنية من عدمه.

وكشفت المعاينة أن المصنع على مساحة 1000 متر مربع، ملك المدعو أحمد ا خ " ، والتهمت النيران جميع محتويات المصنع، فيما رجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى.
 

من ناحية اخرى اصيب مالك المصنع بنوبة صرع عقب اشتعال الحريق داخل المصنع والتهام النيران لمحتوياته وتم نقله الى للمستشفى لتلقى العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمصنع ورق للكرتون بقرية قلما التابعة لمركز قليوب ، وتم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان استراتيجي للسيطرة على النيران، حيث التهمت النيران جميع محتويات المصنع، وتمت عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق والبدء فى أعمال التبريد لمكان الحريق، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق هائل بمصنع للكرتون بقرية قلما التابعة لدائرة مركز قليوب ، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء ، وبالفعل تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الحمية المدنية بالقليوبية ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وجارى الأن أعمال التبريد بعد السيطرة على الحريق.

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