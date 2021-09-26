عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة من جهاز تنفيذي الحسنة بشمال سيناء للعام الدراسي الجديد

اجتماع مجلس تنفيذي
اجتماع مجلس تنفيذي مدينة الحسنة

قرر مجلس تنفيذي مدينة الحسنة  شمال سيناء ، برئاسة  اللواء أسامة أحمد محمود عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، الإستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022م.، وذلك بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة لتجهيز المدارس لاستقبال التلاميذ .. وأفاد  اللواء  اسامه احمد ، بأنه سوف يتم إستلام ( ٥ ) أتوبيس نقل جديد للعمل ضمن المنظومه الجديده للتربية والتعليم في منطقة وسط سيناء.

وأشار إلى  أن نسبة  الحصول علي التطعيم لمصل فيروس كورونا بين العاملين بالتربية والتعليم بلغت ٤٨ ٪ للجرعه الأولى،  والثانية، و ٥٢ ٪  للجرعة الأولى فقط .

وقد تم التنبيه علي  رؤساء القري بأنه لا تهاون في إزالة مخالفات البناء أو أي تعديات علي البناء المخالف ثم تم عرض المنظومه الجديدة للبناء في المدن وأن البناء في القرية يتم طبقآ للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨م.


علاوة  علي ضرورة تحصيل كافة المتأخرات بكل قرية وإرسالها إلي إدارة الإيرادات بالمجلس حفاظآ علي المال العام للدوله.

 

برنامج المياه

كما تم التاكيد علي ضرورة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية تحت إشراف رئيس القرية والتأكد من وصول حق كل مواطن  في حصته في المياه بإنتظام

وأكد علي ضرورة الإلتزام فيما يخص الإنضباط في العمل والمتابعه المستمر،ه وعرض  المشاكل في جميع القري بكل شفافية ووضوح حتي يتم وضع الحلول اللازمه لها وتوفير متطلبات المواطنين مشيرآ سيادته بأننا جميعآ نعمل لخدمة مواطني مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم
 

txt

صيد السمان وجني ثمار البلح.. حكاية أيام المتعة في شمال سيناء

الاستعداد العام الدراسي الجديد الحسنة شمال سيناء التعليم

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 1.3 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي للبنوك في يونيو الماضي

شاهد... لون جديد لشاحنة رام TRX 1500 يخطف الأنظار

التعليم: بحث الموقف الأمني لجميع المتطوعين في المدارس قبل بدء العمل

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. وقته وكيفيته

العلمين الجديدة.. درة الساحل الشمالى تخطف الأنظار..فيديو

أخبار التكنولوجيا.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة.. أرباح اليوتيوبرز والمشاهير من يوتيوب تقدر بملايين الدولارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

تحذير مرعب.. الأمم المتحدة: البشرية قريبة جدا من الإبادة النووية

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ