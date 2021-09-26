استعدادات مكثفة من جهاز تنفيذي الحسنة بشمال سيناء للعام الدراسي الجديد

قرر مجلس تنفيذي مدينة الحسنة شمال سيناء ، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمود عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، الإستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022م.، وذلك بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة لتجهيز المدارس لاستقبال التلاميذ .. وأفاد اللواء اسامه احمد ، بأنه سوف يتم إستلام ( ٥ ) أتوبيس نقل جديد للعمل ضمن المنظومه الجديده للتربية والتعليم في منطقة وسط سيناء.

وأشار إلى أن نسبة الحصول علي التطعيم لمصل فيروس كورونا بين العاملين بالتربية والتعليم بلغت ٤٨ ٪ للجرعه الأولى، والثانية، و ٥٢ ٪ للجرعة الأولى فقط .

وقد تم التنبيه علي رؤساء القري بأنه لا تهاون في إزالة مخالفات البناء أو أي تعديات علي البناء المخالف ثم تم عرض المنظومه الجديدة للبناء في المدن وأن البناء في القرية يتم طبقآ للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨م.



علاوة علي ضرورة تحصيل كافة المتأخرات بكل قرية وإرسالها إلي إدارة الإيرادات بالمجلس حفاظآ علي المال العام للدوله.

برنامج المياه

كما تم التاكيد علي ضرورة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية تحت إشراف رئيس القرية والتأكد من وصول حق كل مواطن في حصته في المياه بإنتظام

وأكد علي ضرورة الإلتزام فيما يخص الإنضباط في العمل والمتابعه المستمر،ه وعرض المشاكل في جميع القري بكل شفافية ووضوح حتي يتم وضع الحلول اللازمه لها وتوفير متطلبات المواطنين مشيرآ سيادته بأننا جميعآ نعمل لخدمة مواطني مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم

