المكتب التنفيذي لرابطة الأندية يعقد أول اجتماع رسمي .. اليوم

يعقد المكتب التنفيذي لرابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، أول اجتماعاته مساء اليوم الأحد، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة المرحلة المقبلة والمساهمة في تطوير المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة .

واعتمد اتحاد الكرة المصري تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الاندية المحترفة منذ أيام عقب انتهاء ترشيح الأندية لمندوبيها في الرابطة.

وكان ثروت سويلم عضو مكتب الرابطة والمتحدث الرسمي أعلن في وقت سابق أن المكتب التنفيذي سيعقد أول اجتماع له يوم الأحد لمناقشة عدد من الأمور أبرزها شكل الدوري الجديد وجدول المسابقة في ظل الارتباطات الكثيرة للمنتخب في الفترة المقبلة وكذلك ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالرابطة حول شكل جدول الدوري الممتاز الجديد.

وكانت قد أسفرت انتخابات رابطة الأندية التي أجريت يوم الأربعاء بمقر الجبلاية، عن اختيار أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية، وعماد متعب لاعب الأهلي السابق فى منصب النائب، والأعضاء كل من ثروت سويلم واللواء صفى الدين بسيونى وشريف صالح وخالد رفعت وعامر حسين.

وشهد الاجتماع الذي اقيم بمقر اتحاد الكرة خلافات ومشادات كبيرة لاختيار رئيس ونائب الرابطة، والتي شهدت تواجد 7 مرشحين.