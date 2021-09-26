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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يلتقي وزير خارجية سوريا لبحث التطورات في البلاد

فيصل المقداد
فيصل المقداد

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، التسوية السورية.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد: "التقى الأمين العام بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد وبحثا تطورات الأحداث في سوريا".

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وفقا للبيان.

وصرح وزير الخارجية السوري الخميس، بأنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش الجمعية العامة ليؤكد له رغبة دمشق في بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية.

وفي نهاية  سبتمبر، سيُعقد ما يسمى بجزء "الاجتماعات الرفيعة" بشكل تقليدي بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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وكان المقداد قد التقى بوزير الخارجية، سامح شكري، في نيويورك أمس الأول، حيث أكد المقداد على أهمية العلاقات بين البلدين وخاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما.

واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

الامين العام الأمم المتحدة جوتيريش وزير الخارجية سوريا المقداد

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