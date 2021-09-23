دمشق وموسكو يبحثان إنهاء التواجد الأجنبي على أراضي سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري بحث في نيويورك مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مختلف الجوانب المتعلقة بتوطيد العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والتي شهدت زخماً جديداً من خلال القمة الأخيرة التي عقدت بين الرئيسين بشار الأسد و فلاديمير بوتين في موسكو.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد أكد الوزيران على ضرورة المضي قدماً في تطوير هذه العلاقات وتوسيعها على مختلف الصعد.

وأجريا نقاشاً بشأن الوضع في سوريا حيث شددا خلاله على ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهـاب حتى القضاء عليه بشكل كامل وإنهاء التواجد الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن سوريا.

وفي هذا السياق أكد الوزير لافروف على موقف بلاده المبدئي القائم على الاحترام الكامل لسيادة واستقلال سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

بدوره عبر الوزير المقداد عن شكر سوريا وتقديرها للدعم الروسي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة ورحبا بعقد الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد صباح اليوم في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب السوري كل من الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وبسام صباغ المندوب الدائم لسورية في الأمم المتحدة والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص و قصي الضحاك نائب المندوب الدائم في نيويورك و إيهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.