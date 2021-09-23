سوريا.. وزير الخارجية يعتزم لقاء نظيره الروسي وأمين الأمم المتحدة

يعتزم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المقداد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، إنه يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف المقداد: "سأناقش مع لافروف العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا، وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة، فضلا عن الحديث عن الوضع في المنطقة ككل".

وأشار إلى أنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، على هامش الجمعية العامة ليؤكد له رغبة دمشق في بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية.

وقال الوزير السوري بهذا الصدد: "سنطلب من الأمم المتحدة أداء دور الأمم المتحدة، وسنطلب الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية، وسنعلن له أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة تقديم الدول الأخرى مساعدات كبيرة لسوريا خاصة مع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة التي تخنق الشعب السوري.