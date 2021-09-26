دعاء النبي في سجدة التلاوة

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجدة التلاوة هي التي ترد أثناء قراءة القرآن الكريم وفيها يسبح الإنسان ربه ويقول "سبحان ربي الأعلى".





وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله فيقول: "اللهم إن سجدتها لك فتقبلها مني واجعلها لي عندك زخرا، وحط عني بها وزرا وارفعني بها عندك درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود".





وأشار "عويضة"، خلا فتوى مسجلة، إلى أنه إذا لم يكن الشخص متوضئا فله أن يقول «سبحان الله والحمدلله والله أكبر ولا إله إلا الله» أربع مرات تجزئ عن سجدة التلاوة.





وأضاف أن سجدة السهو، ليست مثل سجدة التلاوة، فهي من جنس الصلاة ويقال فيها سبحان ربي الأعلى فقط.

كيفية أداء سجدة التلاوة؟

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح أن سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة تستلزم استقبال القبلة، والوضوء، وذلك ردًا على سؤال بشأن كيفية أداء سجدة التلاوة.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟



من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له: “هل تصح قراءة القرآن مع عدم أداء سجدة التلاوة؟”، أن سجود التلاوة سُنة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.

من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن سجود التلاوة سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – عقب تلاوة آية قرآنية فيها سجدة.

وأضاف عاشور، أنها سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها، منوهًا بأنه يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.

وأشار إلى أن سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم ليس واجبًا إلا إن كان هذا وراء الإمام وسجد الإمام سجدة التلاوة فيجب متابعة الإمام فى هذا أما لو كنت لوحدك فهذا ليس واجبًا ولكنه سُنة فإن فعله الإنسان يأخذ الأجر وإن لم يفعله لا حرج عليه، ولكن يجب على من يسجد سجدة تلاوة أن يكون متوضأ ومستقبل القبلة وأن يكون المكان طاهرًا وأن يكون مستور العورة هذا بالنسبة للمرأة.

حكم سجدة التلاوة



سجود التلاوة سُنة وقربة وطاعة فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول العلماء.

سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة ولو لم يسجد الإنسان عند قراءته للقرآن فلا يكون عليه شيء فمن الممكن أن يسجد فى آخر قراءته للقرآن جميع السجدات ولا شيء عليه فى ذلك، فهى على المذهب المفتى به فى دار الإفتاء أنه لها نفس الشروط للصلاة نستقبل القبلة ونكون على وضوء.

سجدة التلاوة من غير وضوء



من أراد أن يسجد فهناك شروط لسجود التلاوة كشروط صحة الصلاة، وهى أن يكون الإنسان على وضوء والمكان الذى يسجد فيه طاهر وتكون ملابسه وبدنه طاهر، ومتوجه ، ويقال فى السجود سبحان ربي الأعلى.

حكم سجدة التلاوة بدون حجاب



من كان يقرأ القرآن الكريم ووافقته أثناء قراءته سجدة تلاوة، فعليه أن يلتزم باستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر.

ويجب على المرأة إذا سجدت للتلاوة لابد أن تكون ساترة للعورة التي تسترها في الصلاة لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط في الصلاة.

ولا يصح للمرأة عند قراءتها لأن بها سجدة تلاوة أن تسجد وشعرها مكشوف لأن السجود بعض صلاة والصلاة يشترط لها ستر العورة والطهارة الكاملة.

أدعية تقال في سجدة التلاوة



لم يرد ذكر معين فيها، فيجوز الاكتفاء بقول «سبحان ربى الأعلى» ثلاث مرات كما يقال في الصلاة.



روت السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» أخرجه الترمذي في سننه.



يجوز أن يقول المسلم في سجدة التلاوة: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ».