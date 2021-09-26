الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باستخدام علاج ثالث فعال لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن العلاج الثالث الذي أوصت منظمة الصحة باستخدامه هو الأجسام المضادة الاصطناعية من "رجينرون"، لكن استخدامة يأتي في بعض الحالات فقط.

وطورت شركة “رجينرون” هذا العلاج، وسوقه مختبر روش باسم رونابريف، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادة مصنعة في المختبر.

وتلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا العلاج عندما أصيب بـ فيروس كورونا في سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا المزيج المكون من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة "كاسيريفيماب" و"إيمديفيماب"، ولكن فقط لفئتين من المرضى، وهم حالات الإصابة البسيطة من فيروس كورونا، والمعرضون لخطر كبير لدخول المستشفى، مثل كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ثم المرضى الذين يعانون من حالة حرجة، وهم الذين ليست لديهم أجسام مضادة، أي الذين لم يطوروا أجساما مضادة بعد العدوى أو التطعيم.

ويعد هذا الدواء مفيدا بشكل أساسي للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ولا يكون التطعيم فعالاً لديهم.

ولكن العقبة الوحيدة أمام استخدامه في ارتفاع كلفة الجرعة الواحدة، التي تبلغ 2000 دولار، وهو ما تأمل منظمة الصحة العالمية خفضه.

ومع تركيز الدول على تطعيم المليارات من المواطنين في عام واحد، قلت عمليات البحث عن علاجات ضد فيروس كورونا، ولكن العديد من طرق العلاج الجديدة تشكل مصدرا للأمل.