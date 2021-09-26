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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التخلص من التهاب الحلق بسرعة.. وصفات طبيعية

صدى البلد

إذا كنت تحاول التخلص من التهاب الحلق بسرعة عليك باتباع نظام صحي وقد أشار الأطباء إلى أن  الكثير من السوائل هو الحل ولكن هناك بعض الوصفات للتخلص من التهاب الحلق بسرعة ونقدم لك الطرق اللازمة في التخلص من التهاب الحلق بسرعة.


التخلص من التهاب الحلق بسرعة

 

خل التفاح 
خل التفاح  له العديد من المواد الطبيعية يساعدك علي التخلص من التهاب الحلق بسرعة تظهر العديد من الدراسات تأثيرات مضادات الميكروبات في مكافحة الالتهابات بسبب طبيعته الحمضية ، يمكن استخدامه للمساعدة في تكسير المخاط في الحلق ومنع انتشار البكتيريا.

 

إذا شعرت بالتهاب الحلق ، حاول تخفيف 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء والغرغرة به ثم خذ رشفة صغيرة من الخليط ، وكرر العملية بأكملها مرة أو مرتين في الساعة تأكد من شرب الكثير من الماء بين جلسات الغرغرة.

هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام خل التفاح لعلاج التهاب الحلق ، اعتمادًا على شدة المرض وحساسية جسمك للخل. 

 

القرفة
القرفة من التوابل العطرية اللذيذة وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما تساعدك في التخلص من التهاب الحلق بسرعة.

في الطب الصيني ، تعتبر القرفة علاجًا تقليديًا لنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق صنع حليب اللوز بالقرفة ، والذي قد يكون ملطفًا بشكل خاص لالتهاب الحلق.

 

حليب اللوز بالقرفة
اتبعي هذه الوصفة لتحضير حليب اللوز بالقرفة في المنزل:

مكونات:

1 كوب حليب لوز
1/2 ملعقة صغيرة (2.5 مل) قرفة مطحونة
1/8 ملعقة صغيرة (0.6 مل) من صودا الخبز
1 ملعقة كبيرة (15 مل) من العسل أو محلي من اختيارك
الاتجاهات:

ضعي القرفة وصودا الخبز في قدر واخلطيهما معًا.
أضيفي حليب اللوز واخلطيهم مرة أخرى حتى يتجانس الخليط.
سخني المزيج حتى يبدأ في الغليان ، ثم ارفعيه عن النار.
أضيفي العسل أو التحلية.
الخلاصة: القرفة قد تساعد في محاربة آلام الحلق والعدوى بسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا. جرب شرب شاي القرفة أو إضافة القرفة لمشروب دافئ لتخفيف ألم الحلق.

 

مستحلبات عشبية
الشاي والنقع والمشروبات الأخرى مهدئة وتوفر الترطيب ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون مص أقراص استحلاب الحلق أمرًا مريحًا أيضًا.

تتوفر مستحلبات الحلق العشبية للشراء عبر الإنترنت وفي بعض متاجر البقالة الطبيعية. يمكن للناس أيضًا صنع مستحلبات الحلق محلية الصنع مع بعض الأعشاب المذكورة في هذه المقالة.

الدردار الزلق هو عشب مشهور للمعينات. يحتوي على الصمغ الذي يغلف الحلق ويلطفه ، على غرار جذر الخطمي.

حاول صنع أقراص الاستحلاب في وقت مبكر لتكون في متناول اليد عندما يتطور التهاب الحلق.

الخلاصة: شراء مستحلبات الحلق العشبية أو تحضير دفعة في وقت مبكر للبقاء على استعداد لالتهاب الحلق

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