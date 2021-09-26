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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto E40

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين قريبا، حيث كشفت بعض التسريبات مواصفات كلا من هاتفي Moto G Pure و Moto E40.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المتوقع إطلاق هاتفي Moto G Pure و Moto E40، خلال الشهر المقبل، ويعد الإصدار Pure الأغلى تكلفة في الطرازات القادمة.

 

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مواصفات هاتف موتورولا Moto G Pure

 

سيأتي هاتف موتورولا Moto G Pure بشاشة مميزة من نوع AMOLED، والتي تأتي بقياس 6.5 بوصة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت في الجزء الخلفي للهاتف، ومقبس سماعة الرأس في الجزء العلوي للهاتف.

وسيتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G Pure، بمعالج من نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

وسيحصل هاتف موتورولا Moto G Pure، على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل من الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف موتورولا Moto G Pure، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، وتشمل المواصفات الأخرى منفذ USB-C ومقبس 3.5 مللميتر، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Moto G Pure في الأسبوع الثاني من أكتوبر، بسعر يتراوح بين 300 و 350 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و400 جنيه مصري).

Motorola Moto G Pure poster
 هاتف موتورولا Moto G Pure

مواصفات هاتف موتورولا Moto E40


سيعمل هاتف موتورولا Moto E40، بواسطة معالج Unisoc T700، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وسيتم تشغيل الهاتف بنظام أندرويد 11 جو.

وسيحتوي هاتف موتورولا Moto E40، على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وسيضم كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المحتمل أن يأتي هاتف موتورولا Moto E40، بشاشة من نوع IPS وبقياس6.5 بوصة، كما ستدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بهيكل مصنوع من البلاستيك تبلغ أبعاده 165.08 × 75.64 × 9.14 ملميتر، ويبلغ وزنه 198 جراما، وسيحزم الهاتف الذكي بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ومن المتوقع أن يأتي مقابل سعر حوالى 200 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه مصري).

هاتف موتورولا Moto E40
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