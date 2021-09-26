من تاريخ مصر.. تشكيل لجنة لـ اختيار اسم وشعار جديد للعاصمة الإدارية

شكلت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لدراسة واختيار اسم وشعار جديد للعاصمة الإدارية، بمشاركة شباب الجامعات المصرية.

ومن المقرر اختيار اسم يتناسب مع مكانة العاصمة في الشرق الأوسط، فبرغم أن المتعارف عليه اسم العاصمة الإدارية، فإن القيادة السياسية وجهت بوضع اسم مشتق من تاريخ مصر عبر مختلف العصور.

من ناحية أخرى أشاد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية فى مسابقة الصورة البصرية للعاصمة الإدارية؛ وكذلك دورها في خدمة قضايا التنمية؛ كما أشاد بالجامعات المشاركة في هذه المسابقات والتي اتسمت أعمالها بالإبداع وتقديم الأفكار المبتكرة.

وثمّن أيضا المجهودات المبذولة من الجامعات والطلاب في إفراز مجموعة من التصميمات المتميزة والخاصة بتطوير العاصمة الإدارية فيما يتعلق بالجداريات والتماثيل وتنسيق الموقع؛ مشيراً إلى دور الجامعات المصرية التاريخي في تطوير المشروعات القومية.

وعن مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة:

ففى الأعمال الجدارية: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة كفر الشيخ في المركز الثاني والثالث.