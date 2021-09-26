موعد وشروط التحويل من الإعدادية العامة إلى الشهادة الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد بدء تلقي طلبات التحويل من الشهادة الإعدادية العامة إلى الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي 2021-2021م والراغبين في الإلتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف.

موعد تحويل طلاب الإعدادية العامة إلى الأزهر

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية على قبول طلبات الإلتحاق من طلاب الإعدادية العامة، للإلتحاق بالبرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر ، وذلك وفقا للقواعد والشروط المعلنة في هذا الشأن.

كما نبه قطاع المعاهد الأزهرية كذلك على أن يتم ذلك طبقا لنموذج طلب الإلتحاق المرفق واستيفاء الأوراق المطلوبة مع موافاة الإدارات التعليمية ، قطاع المعاهد بأعداد التلاميذ المتقدمين للقيد في هذا البرنامج كل إدارة تعليمية على حدة.

قواعد تحويل طلاب الإعدادية العامة إلى الأزهر

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن عن قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف.

وأوضح الأزهر الشريف، ان طالب التربية والتعليم ينبغي أن يدرس لمدة عام في الأزهر الشريف ضمن البرنامج التأهيلي المعد خصيصا لهؤلاء الطلاب وبعد اجتياز البرنامج يعامل الطالب معاملة الحاصل على الإعدادية الأزهرية ويلتحق بالصف الأول الثانوي 2022-2023.

وحدد الأزهر الشريف، قواعد قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة في المعاهد الأزهرية.

1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي للدرجات.

2-ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%.

3-حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

4- اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف

5 -يعد اختبار البرنامج التأهيلي مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.

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