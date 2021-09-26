الرى تكشف أسباب مشروعات حماية الشواطئ..تفاصيل

قال المهندس محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الرى، أن الهدف من تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل النوات والتي تؤثر على الشواطئ وأيضا المرافق والوحدات القريبة.

وأضاف محمد غانم خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، لدينا مثال فى تأثر وتآكل الشواطئ مثلما حدث فى رأس البر وتآكل الشاطئ، وارتفعت المياه حتى اغرقت الأماكن السياحية والسكنية والقريبة.

وتابع: الهدف من مشروعات الشواطئ، هى إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، حماية الأراضي الزراعية والمنشآت السياحية الواقعة خلف الشواطئ، توفير فرص عمل.

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وكانت قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية بمدينة الإسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الاثرى للأحواض السمكية بالمنتزه ، وبمدينة رأس البر ، وبمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير ، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة.

ونفذت الهيئة إيضا عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.