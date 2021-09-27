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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر وإيقاف جديد لمطربي المهرجانات

ميادة الحناوي وياسمين
ميادة الحناوي وياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض من الأخبار المحلية والعالمية المميزة عن بعض الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وميادة الحناوي والتي من أبرزها :

 

ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: كله عدى وكرم ربنا كبير.. خاص

 

علقت النجمة ياسمين عبد العزيز، على عودتها إلى مصر بعد شفائها وتعافيها بشكل كامل من العمليات الجراحية التي أجرتها . 

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

نفت تماضر غانم  مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي​، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

 

عفروتو وكوستة وريشة بينهم.. نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع هؤلاء المطربين

 

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر بيانا منذ قليل ، ينص على منع التعامل مع عدد من مطربي ومؤدي المهرجانات بسبب عدم قيدهم في النقابة وعدم حصولهم تصاريح للعمل.

 

والد ياسمينا العلواني: ابنتي لم تتعمد الشو بالحجاب.. والموضوع واضح جدا "خاص"

 

كشف ناصر العلواني ، والد الفنانة الشابة ياسمينا العلواني في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة ارتداء ابنته الحجاب وسبب الأزمة التي حدثت .

ممثلة عربية تشبه أنجلينا جولي.. وتعلق: أنا من مواليد الأهواز وأعتز بعروبتي

 

أحدثت الممثلة والموديل الأهوازية سمية صياحي، المعروفة في إيران باسم "رامانا سياحي"، بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية أنجلينا جولي، كما أثارت ضجة في مقابلة مع قناة "بارسينة" الإيرانية، بقولها "أنا عربية من مواليد الأهواز ووالدي عربي ووالدتي طهرانية، وأعتز بعروبتي".

 

بعد حصول نقابة الموسيقيين على موافقة مبدئية لتحصيل رسوم منهم.. تعرف على أرباح المطربين عبر يوتيوب

 

حصلت نقابة  المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حُصولها على رسوم من أرباح المطربين على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وأنغامي وغيرها من المنصات.

دنيا بطمة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل بعد تغير شكلها

 

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة،  عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل ، كاشفة عن سبب تغير جزء من ملامحها .

 

ياسمين عبد العزيز وميادة الحناوي والد ياسمينا العلواني دنيا بطمة نقابة المهن الموسيقية

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