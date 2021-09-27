نشرة الفن: حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر وإيقاف جديد لمطربي المهرجانات

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض من الأخبار المحلية والعالمية المميزة عن بعض الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وميادة الحناوي والتي من أبرزها :

علقت النجمة ياسمين عبد العزيز، على عودتها إلى مصر بعد شفائها وتعافيها بشكل كامل من العمليات الجراحية التي أجرتها .

نفت تماضر غانم مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي​، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر بيانا منذ قليل ، ينص على منع التعامل مع عدد من مطربي ومؤدي المهرجانات بسبب عدم قيدهم في النقابة وعدم حصولهم تصاريح للعمل.

كشف ناصر العلواني ، والد الفنانة الشابة ياسمينا العلواني في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة ارتداء ابنته الحجاب وسبب الأزمة التي حدثت .

أحدثت الممثلة والموديل الأهوازية سمية صياحي، المعروفة في إيران باسم "رامانا سياحي"، بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية أنجلينا جولي، كما أثارت ضجة في مقابلة مع قناة "بارسينة" الإيرانية، بقولها "أنا عربية من مواليد الأهواز ووالدي عربي ووالدتي طهرانية، وأعتز بعروبتي".

حصلت نقابة المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حُصولها على رسوم من أرباح المطربين على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وأنغامي وغيرها من المنصات.

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل ، كاشفة عن سبب تغير جزء من ملامحها .