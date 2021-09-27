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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لحيازتهم عملات أجنبية للاتجار بها خارج السوق المصرفية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لحيازتهم عُملات أجنبية للإتجار بها خارج السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيقات .

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية ، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم . 

البداية عندما، تمكن الاطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم عملات أجنبية للإتجار بها خارج السوق المصرفية .

وشدد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، على تكثيف الأطواف الامنية بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم النزهة يفيد تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث القسم من ضبط ٤ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) بقصد الإتجار .

و بمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية ، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم . 

وأضاف أن اثنين من المتهمين بإتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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