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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شيكارة فلوس.. شاب يعثر على 600 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها رغم ظروفه الصعبة| شاهد

الشاب الأمين محمود
الشاب الأمين محمود محمد محمود أبو عاشور

الشاب محمود محمد محمود أبو عاشور يبلغ من العمر ٣١ عاما ؛ من قرية تيتا وغمرين مركز منوف بمحافظة المنوفية كان "عامل بناء"  ولم يكمل عمله لإصابته بالغضروف' وبعدها عمل بمعرض سيارات بمدينة منوف.

محمود متزوج ولديه من الأبناء ولدان "محمد ٤ سنوات ومصطفى سنتان" ومرتبه الشهري ١٨٠٠ جنيه.

وجد محمود اليوم مبلغ ٦٠٠٠٠٠ "ستمائة آلاف جنيه" في الشارع أمام المعرض الذي يعمل به' ورغم ظروفه محمود المادية الصعبة إلا أنه أعاد المبلغ لصاحبه والذي اكتشف أنه موظف بالبريد وكان ينقل المبلغ من مكان لمكان نظرا لطبيعة عمله.

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التقى موقع “صدى البلد” الشاب محمود؛ وبدأ حديثه قائلا: "أبويا كان عامل بناء وأنا ورثت الشغلانة منه؛  والحمد لله ربانا على الحلال وعمره ما أكلنا حرام.. الحمد لله على نعمة الحلال ربنا يبعدنا عن الحرام.

وبسؤاله عن تفاصيل الواقعة قال  "لقيت الفلوس في الشارع في شيكارة كبيرة" فتحتها لقيتها مليانة فلوس خدتها ودخلت المعرض وانتظرت صاحبها قلت أكيد هييجي يدور عليها وفعلا رأيت موظف بريد  ومعه موظفون آخرون ويبحثون عن شئ مفقود منهم وسألتهم "بتدوروا على إيه" فأجابني الموظف:  وقع مني ٦٠٠ ألف جنيه بتوع الشغل" فقال له محمود : متخافش الفلوس عندي  " وسلمها محمود.

وأكمل محمود حديثه قائلا: بعد هذا الموقف عرض على البعض نقودا ورفضت.

وعن مطالبه قال محمود: "نفسي في وظيفة كويسه أعيش منها كويس وأقدر ألبي طلبات بيتي وعيالي".

وانتشرت صور محمود على السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات والهدايا من أصحاب المجالات وكثير من العروض منه تيشرتات ومفروشات واشتراك مجاني في صالة جيم وغيرها نظرا لأمانته.

 

 

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منوف محافظة المنوفية عامل بناء موظف بالبريد شاب يعثر على نقود منوفي يعثر على 600 ألف جنيه

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