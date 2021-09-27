عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"كان عايش لمزاجه الفني بس".. محمد التاجي يتحدث عن ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

قال الفنان محمد التاجي، إنه قام بمشاركة العديد من الأدوار والمسرحيات مع الفنان الراحل سمير غانم، معقباً: "كنا بنسافر بيها تونس ودول الخليج".

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كنت بقعد مع سمير غانم كأني قاعد مع عيلتي، وعمره ما عمل مشاكل مع حد، ولا كان لي دعوة بأ ي حاجة غير إنه راجل بيقدم فن".

وتابع الفنان، قائلاً: "سمير غانم مكنش بيحب يزعل حد ولا إن حد يزعل منه .. الوحيد اللي عمره ما سيرته اتجابت في مشكلة".

وأردف محمد التاجي: "سمير غانم كان عايش لمزاجه الفني .. ولما كنا بنسافر في أي بلد كان بياخدوني ويقولي تعالى نعمل شوبينج ويشتري حاجات غريبة وهو مش عارف هيعمل بيها إيه".

واستطرد الفنان: "سمير غانم كان إنسان هادي ورايق وجميل ومريح، حتى في إلقائه للإيفيه كان بيبقى رايق وسلس .. شخصية صمير غانم عبارة عن بحر من غير موجة"

محمد التاجي الفنان الراحل سمير غانم برنامج من مصر وفاة محمد التاجي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزير

موضوعات متعلقة

بصورة مؤثرة ..إيمي سمير غانم تتذكر رجاء الجداوي وتدعو لوالدتها بالشفاء

مصر تتحدث عن نفسها.. رامي رضوان يشارك أبيات شعر لـ حافظ إبراهيم

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

محمد علي خير يعلن تفاصيل هامة عن دلال عبد العزيز.. فيديو

إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنان محمد التاجي يوضح سوء تفاهم قديم بينه وبين الفنان حمدي أحمد

الزمالك : الأهلي فتح خط المفاوضات مع بن شرقي

تعرف على افضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية: مصر ستصبح صاحبة الريادة في مشتقات الدم

بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من جيب شيروكي ينطلق في هذا الموعد

أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ