"كان عايش لمزاجه الفني بس".. محمد التاجي يتحدث عن ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم

قال الفنان محمد التاجي، إنه قام بمشاركة العديد من الأدوار والمسرحيات مع الفنان الراحل سمير غانم، معقباً: "كنا بنسافر بيها تونس ودول الخليج".

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كنت بقعد مع سمير غانم كأني قاعد مع عيلتي، وعمره ما عمل مشاكل مع حد، ولا كان لي دعوة بأ ي حاجة غير إنه راجل بيقدم فن".

وتابع الفنان، قائلاً: "سمير غانم مكنش بيحب يزعل حد ولا إن حد يزعل منه .. الوحيد اللي عمره ما سيرته اتجابت في مشكلة".

وأردف محمد التاجي: "سمير غانم كان عايش لمزاجه الفني .. ولما كنا بنسافر في أي بلد كان بياخدوني ويقولي تعالى نعمل شوبينج ويشتري حاجات غريبة وهو مش عارف هيعمل بيها إيه".

واستطرد الفنان: "سمير غانم كان إنسان هادي ورايق وجميل ومريح، حتى في إلقائه للإيفيه كان بيبقى رايق وسلس .. شخصية صمير غانم عبارة عن بحر من غير موجة"