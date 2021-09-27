قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن المهرجان القومي للمسرح

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل اليوم الاثنين 27 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء.

وكشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر عن أسماء لجنة التحكيم للعروض المسرحية حيث يرأسها الدكتور الفنان / احمد حلاوة وبعضوية كلا من (الموسيقار علي سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب السيد محمد علي ومهندس الديكور ايمن انور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان ) .



اما أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم : ( ا. د محمد شيحة رئيسا للجنة تحكيم المقال النقدي ) و ( ا. د احمد مجاهد عضوا ) و ( د . سامية حبيب عضوا ) و( خالد الطويلة مقرر اللجنة ) .

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن إطلاق تطبيق إلكتروني للمهرجان على الهواتف الذكية لتسهيل عملية متابعة الفعاليات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ويشمل التطبيق الجديد، جدول بمواعيد جميع العروض المشاركة فى المسابقات، وخرائط بالمسارح التي تستضيف العروض المشاركة، واللجان التنفيذية ولجان التحكيم، ومنصات المهرجان المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من أجل مواكبة المهرجان التطورات التكنولوجية السريعة وتذليل العقبات أمام الجمهور.

كذلك يقيم المهرجان لأول مرة ندوات لجميع المكرمين من الفنانين الأحياء، يقدمون خلالها شهاداتهم عن المهرجان وتجاربهم مع المسرح، وهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، الفنان أشرف عبد الغفور، الفنان فاروق فلوكس، الفنان سامى مغاورى، الفنان إميل جرجس.

واستحدثت اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح القومى، لأول مرة أيضا إقامة حفلات توقيع لإصدارات المهرجان المقرر إصدارها لعدد من نجوم ورواد المسرح.

وتقام فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الرابعة عشرة، برئاسةالفنان القدير يوسف إسماعيل، خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالى، وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وتحت شعار "الكاتب المسرحى المصرى".

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد الكبير جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.