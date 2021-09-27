الإمارات..انطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

تتواصل، الإثنين، أعمال الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي انطلقت، الأحد، في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المنتدى 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية يشكل المنتدى حدثاً استثنائياً يسهم في تحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة خاصة بعد جائحة كورونا، التي شهدها العالم وشكلت تحدياً كبيراً أمام كبرى بلدان العالم.

ويستعرض المنتدى خلال 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12 منصة تفاعلية التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.

ويستهدف المنتدى ضمن خطته للسنوات العشر المقبلة العمل على تخصيص يوم في العام للاتصال الحكومي والإعلام وإطلاق مشروع الرخصة المهنية للاتصال الحكومي وإصدار مجلة علمية دورية محكمة في مجال الاتصال الحكومي واستحداث مؤشرات لقياس تأثير الاتصال على الممارسات الإيجابية لدى الجمهور وتأسيس الشبكة العربية للاتصال الحكومي وإصدار دليل إدارة الأزمات من خلال الاتصال الحكومي وإصدار دليل الضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في الاتصال الحكومي.