عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات..انطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

أعمال الدورة العاشرة
أعمال الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

تتواصل، الإثنين، أعمال الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي انطلقت، الأحد، في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المنتدى 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية يشكل المنتدى حدثاً استثنائياً يسهم في تحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة خاصة بعد جائحة كورونا، التي شهدها العالم وشكلت تحدياً كبيراً أمام كبرى بلدان العالم.

ويستعرض المنتدى خلال 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12 منصة تفاعلية التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.

ويستهدف المنتدى ضمن خطته للسنوات العشر المقبلة العمل على تخصيص يوم في العام للاتصال الحكومي والإعلام وإطلاق مشروع الرخصة المهنية للاتصال الحكومي وإصدار مجلة علمية دورية محكمة في مجال الاتصال الحكومي واستحداث مؤشرات لقياس تأثير الاتصال على الممارسات الإيجابية لدى الجمهور وتأسيس الشبكة العربية للاتصال الحكومي وإصدار دليل إدارة الأزمات من خلال الاتصال الحكومي وإصدار دليل الضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في الاتصال الحكومي.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيل يعلق على لقاء وزيري خارجية الإمارات والبحرين

الإمارات تدين هجمات الحوثيين على السعودية

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مركز إكسبو الشارقة الشارقة وسائل إعلام اماراتية كورونا الامارات

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. جمارك دبي تعيد تدوير 113 ألف قطعة من البضائع المقلدة

بينها الإمارات والسعودية.. باكستان تعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع دول عربية

ترشيحاتنا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ