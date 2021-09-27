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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27-9-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

 

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كما سجل اليورو للشراء 18.3254جنيه، والبيع 18.4567جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3689 جنيه ، البيع 21.5339 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3509 جنيه، والبيع 12.4812 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4644 جنيه، والبيع  2.4823 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8207 جنيه، والبيع 1.8398 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8071 جنيه، والبيع 1.824 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.8898 جنيه، والبيع 17.0328 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1168 جنيه، والبيع 14.2392 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.3327 جنيه، والبيع 11.4745 جنيه.

اسعار الدولار الأمريكى العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الدولار

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