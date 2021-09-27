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رئيس التحرير
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مرأة

كيف تستعيني بالأحجار الطبيعية فى المنزل؟.. استشاري ديكور يوضح

صدى البلد

قال المهندس عبد الله الحسيني استشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، إن الأحجار الطبيعية هي أحد أساليب الديكور القديمة منذ الأزل وأكبر دليل على ذلك القلاع والأثار الشامخة منذ القدم، فالقلاع والأثار مبنية من الأحجار الطبيعية، كما ان كل الاحجار الطبيعيه لها طاقه مميزه تؤثر بالايجاب علي صحة ونفسية الناس الموجودين بالمكان، فإستخدام الأحجار الطبيعية فى الديكورات يبنى حالة من البهجة والسعادة وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.


وقال المهندس عبد الله الحسينى، أن استخدامات الأحجار الطبيعية إنتشرت في الديكور خلال الفترة الأخيرة، لتشمل الأرضيات والجدران والأثاث والإنارة، فهذه الأحجار الطبيعية لديها من المقومات والمميزات ما يجعلها مقاومة للماء وما يجعل إطلالتها فخمة وأنيقة ضمن الديكور الداخلي والخارجى.

 

خامات الأحجار 


وأضاف المهندس عبد الله الحسينى، أن هناك عدد كبير من خامات الاحجار الطبيعية التي يمكنك استخدامها، في تصميم واجهات منازل غير مكلفة، هذه الخامات تختلف انواعها والوانها فمنها الجرانيت وهو الاغلي ثمن والرخام وحجر الهاشمي وحجر المايكا، وهذه هى اشهر الاحجار الطبيعية المنتشرة في اعمال التشطيب، ولكن هناك أنواع أخرى كثيرة لديها من المقومات ما يؤهلها أن تتصدر أعمال الديكور ولها إستخدامات عديدة فى ديكور واجهات المباني والديكور الداخلى.


وتابع المهندس عبد الله الحسينى استشاري الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية، يأتي استخدام الاحجار الطبيعية كحل امثل لعمل واجهات المبانى الحديثة بطابع اثري وحضاري بدلا من المواد الأخرى المستخدمة، ولذلك لان واجهات المنازل المجلدة بالحجر تكون اسهل في التنظيف وذات عمر طويل لأنها تقاوم اقصي العوامل الجوية والتغيرات المناخية والرطوبة، ولا تكلف الكثير حتي تراجعها الي حالتها الاولي علي عكس بعض الانواع الأخرى المستخدمة في الديكورات الخارجية التي عندما يتلف منها جزء لا يمكن اعادتها الي حالتها الاولي.

 

وأكد المهندس عبد الله الحسينى أصبح للحجر الطبيعى أهمية كبيرة في مجال البناء والديكور حيث يفضله الكثيرون  لتزيين واجهة منازلهم واضافة بعض اللمسات الجمالية الفخمة للجدران وذلك لمتانته وتعدد اشكاله التي تتماشى مع جميع الاذواق، يوجد من حجر البناء نوعين أساسيين وهما الحجر الطبيعي والحجر الصناعي.

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