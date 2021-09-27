ضبط ٤ منشآت طبية تدار بدون ترخيص في دمنهور

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

حملات مرورية مكثفة علي المنشآت الطبية بالبحيرة





وفي هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى والعلاج الحر وجهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن الآتي :-



- تحرير ٤ محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص مراكز (تأهيل رياضي - تجميل - عيادة تنسيق القوام - عيادة تغذية).



- ضبط مركز للتغذية مخالف



- عيادة تدار باسم عيادات تنسيق القوام بدون ترخيص مزاولة.



- مركز للخدمات الرياضية يدار بدون ترخيص ويمارس علاج الحجامة بدون ترخيص مزاولة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة



وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.