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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امرأة تصبح عمدة برلين لأول مرة

بعد فوز "الاشتراكي الديمقراطي".. أول سيدة تتولي منصب عمدة برلين في ألمانيا

فوز الحزب الاشتراكي
فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

ستصبح مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أول امرأة تتولى منصب عمدة برلين، وذلك وفقا للمعطيات الأولية لنتائج الانتخابات ببرلين التي فاز فيها هذا الحزب.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تم ترشيح جييفاي من قبل فرع برلين للحزب الاشتراكي الديمقراطي كزعيمة للقائمة الانتخابية في انتخابات مجلس نواب برلين وكمرشحة لشغل منصب عمدة العاصمة.

 

في الوقت الحاضر، يشغل منصب رئيس البلدية في العاصمة الألمانية مايكل مولر، وهو عضو آخر معروف عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

 

وشغلت فرانسيسكا جيفاي منصب وزيرة شؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب في ألمانيا.

 

وحسب نتائج أولية رسمية صدرت فجر الاثنين، تصدر الاشتراكيون الديمقراطيون نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية بنيلهم 25,7 بالمئة من الأصوات متقدمين على المحافظين بزعامة أرمين لاشيت، الذي خلف أنغيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا. لكن البلاد تستعد لفترة طويلة من عدم اليقين في ما يتعلق بمسألة خلافة المستشارة.

 

وبهذا تلقى مرشح حزب ميركل الليبرالي المعتدل أرمين لاشيت، ضربة كبيرة بعد ظهور النتائج، وبرغم ذلك أكد مرشح المحافظين في ألمانيا لمنصب المستشارية، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد تشكيل الحكومة المقبلة، وسط إعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصوله على تفويض لقيادة مفاوضات التشكيل.

 

ويعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أقدم هيئة سياسية في البلاد، ويعود تاريخ تأسيسه إلى 1875. منع من العمل السياسي خلال الحكم النازي، وكان من بين القوى التي دفعت ثمنا غاليا خلال هذه المرحلة السوداء من تاريخ البلاد، إذ لقي عدد كبير من أعضائه حتفهم في معسكرات الاعتقال أو فضلوا الغربة بعيدا عن جحيم القمع الوحشي النازي.

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