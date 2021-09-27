عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حذرت من سباق تسلح.. الصين تهاجم صفقة الغواصات النووية بمجلس الأمن

تشانج جيون
تشانج جيون

قالت الصين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن تصنيع الغواصات النووية في دول غير نووية يمثل انتهاكا لنظام عدم الانتشار النووي، محذرة من سباق التسلح النووي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال  تشانج جيون، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "الصين تعارض المواقف أحادية الجانب من قضية عدم انتشار السلاح النووي والمعايير المزدوجة في هذا المجال".

 

وأضاف: "مساعدة الدول غير النووية على بناء غواصات نووية لن تؤدي إلى سباق التسلح فحسب، بل ستضر بنظام عدم الانتشار النووي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

بعد التعاون الثلاثي بقيادة أمريكا.. قلق بالغ في الصين بشأن الغواصات النووية

بسبب الصين.. رئيسة صندوق النقد الدولي تنتقد نتائج تحقيقات تتهمها بالتلاعب

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تأسيس شراكة أمنية جديدة.

 

وتخطط أستراليا في إطار هذا التحالف لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية وإعادة تزويد قواتها المسلحة بصواريخ أمريكية.

الولايات المتحدة بريطانيا الأمم المتحدة السلاح النووي صفقة الغواصات النووية غواصات نووية صفقة الغواصات الغواصات النووية انتشار السلاح النووي الولايات المتحدة وبريطانيا أزمة الغواصات النووية الصين مجلس الأمن استقرار العالم الأمن والاستقرار

موضوعات متعلقة

خليفة المرأة الحديدية.. من هو أولاف شولتس مستشار ألمانيا الجديد؟

احتراما للقانون الدولي.. أبو ظبي تدعو إيران لإنهاء احتلالها 3 جزر إماراتية

مقتل 22 من أفراد الأمن في هجوم لقطاع الطرق بنيجيريا

نفاد البنزين في بريطانيا.. تفاصيل أزمة الوقود بـ المملكة المتحدة

بسبب لقاحات كورونا.. البابا فرنسيس يوجه رسالة لـ قطاعات الصحة بالعالم

لمنع الاعتراف بـ طالبان.. احتلال السفارة الأفغانية في بروكسل

باكستان.. مقتل أحد قيادات داعش في بلوشستان

شاهد.. شجار عنيف في محطة وقود بـ بريطانيا بسبب نقص البنزين

ترشيحاتنا

حسام حسني : نرجو من الناس التسابق في الحصول على لقاحات كورونا

بعد تصدرها التريند.. شاهد | أجرأ إطلالات روجينا المثيرة للجدل

كوكا يسجل أول أهدافه فى تعادل قونيا مع قاسم باشا بالدوري التركي

حذرت من سباق تسلح.. الصين تهاجم صفقة الغواصات النووية بمجلس الأمن

المعهد المصرفي: نجحنا في تدريب 350 مستفيدا بالبنوك المركزية لـ43 دولة أفريقية

مدرب يضرب حكما في وجهه بدوري في إيطاليا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

فيديو

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ