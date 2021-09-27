حذرت من سباق تسلح.. الصين تهاجم صفقة الغواصات النووية بمجلس الأمن

قالت الصين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن تصنيع الغواصات النووية في دول غير نووية يمثل انتهاكا لنظام عدم الانتشار النووي، محذرة من سباق التسلح النووي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال تشانج جيون، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "الصين تعارض المواقف أحادية الجانب من قضية عدم انتشار السلاح النووي والمعايير المزدوجة في هذا المجال".

وأضاف: "مساعدة الدول غير النووية على بناء غواصات نووية لن تؤدي إلى سباق التسلح فحسب، بل ستضر بنظام عدم الانتشار النووي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تأسيس شراكة أمنية جديدة.

وتخطط أستراليا في إطار هذا التحالف لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية وإعادة تزويد قواتها المسلحة بصواريخ أمريكية.