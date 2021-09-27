شحنة مساعدات طبية من مصر لولاية البحر الأحمر السودانية.. صور

استقبل والي ولاية البحر الأحمر السودانية المهندس عبد الله شنقراي، والقنصل العام المصري سامح فاروق شحاتة، بمطار بورسودان الدولي، شحنة من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والموجهة إلى القسم المصري بمركز الكلى بمدينة بورسودان.



وسلم القنصل العام المصري شحنة المساعدات إلى مدير مركز الكلى في حضور مجموعة من المسئولين السودانيين وعلى رأسهم والي البحر الأحمر

وأعرب والي البحر الأحمر عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية على المساعدات المقدمة، وقال إنها تعكس العلاقات الثنائية الوطيدة والأواصر التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.