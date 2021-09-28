نوكيا تنشر أول إعلان تشويقى لجهاز التابلت Nokia T20.. سعر ومواصفات

نشرت شركة نوكيا أول إعلان تشويقى لجهاز التابلت القادم Nokia T20 والذي سينطلق يوم 6 أكتوبر القادم بعدد من المواصفات الكبيرة والسعر المناسب.



وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز تابلت نوكيا القادم Nokia T20، هو أول جهاز تابلت تطلقه الشركة منذ عام 2015 والتي قررت بعدها التوقف لفترة.



وأعلنت نوكيا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر شكل وتصميم التابلت القادم والذس يأتب بعدد من المواصفات منها أنه سيأتي بشاشة قياس 10.36 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، فيما سيأتى بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.



ومن المتوقع أن يأتي تابلت Nokia T20 بسعر 260 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف جنية مصري"، للنسخة التى ستدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، بينما سيأتي بسعر280 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف و 300 جنية مصري"، للنسخة التى ستدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.



وستعقد شركة نوكيا حدثا كبيرا للإعلان عن جهاز التابلت Nokia T20 يوم 6 أكتوبر القادم، حيث سيعمل التابلت بنظام التشغيل أندرويد Android 11، كما سيضم كاميرا خلفية وأخرى للسيلفى بدقة جيدة، مع عدد من الترقيات والتحسينات التي تضيفها نوكيا للمرة الأولى.

