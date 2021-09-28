التنمية المحلية: جميع المحافظات ستعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بإزالة التعديات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة الـ 18 تستهدف إزالة أكثر من 18 ألف مبنى مخالف على مساحة 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 12 ألف و500 فدان.

وأضاف خالد قاسم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم إزالة 5226 مبنى مخالف على مستوى المحافظات المصرية.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات ستعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأزالة كافة التعديات، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في تنفيذ الإجراءات.

تنفيذ الإجراءات بمنتهى الحسم

وأشار خالد قاسم إلى ان الجميع يعمل على تنفيذ الإجراءات بمنتهى الحسم، وسيتم إعادة الحقوق للدولة المصرية