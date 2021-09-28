ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

كشف أستاذ بجامعة أم القرى السعودية عن مفاجأة مدوية حول معجزة ماء زمزم في محاربة السرطان، وذلك لما يمتلكه من تركيب أيوني يحارب السميات.

أكد البروفيسور «حامد متولي» أستاذ بجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية أن ماء زمزم له تأثير مقاوم للسمية التي تفرزها الفطريات والمواد المسرطنة.

ففي خلال حديثه مع قناة "الإخبارية" قال البروفيسور السعودي: "توجد افتراضات تصل إلى حد اليقين أن ماء زمزم له آثار مقاومة للسمية التي تفرزها الفطريات والمواد المسرطنة".

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فتكوين ماء زمزم الأيوني يمكنه من محاربة الإنزيم المكون للسموم السرطانية في الجسم، مما يجعله قادرًا على كسر السميات ومحاربة السرطان، وفقًا لتصريحات البروفيسور السعودي.

وقد أجاب متولي على الشائعات التي تدور حول تسبب ماء زمزم في التسمم، مؤكدًا عدم صحتها.

وأرجع السبب في تلك الشائعات إلى تعبئته السابقة في جوالين تنمو عليها الطحالب السامة بسبب عدم النظافة وسوء التصنيع.