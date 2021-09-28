تحريات المباحث: عروس قليوب المقتولة خرجت من منزلها بعد تلقيها مكالمة

كشفت تحريات مباحث القليوبية فى واقعة العثور على جثة فتاة وبها عدد من الإصابات، قبل زفافها، أنها كانت تستعد للزفاف، وخرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي- وفق رواية أسرتها-، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة طعنات، وتم إبلاغ أجهزة الأمن.



وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب، بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة، بجوار منزلها في إحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.



وانتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تم نقل الجثة للمستشفى، وتبين أنها فتاة في العشرينيات من عمرها.



وكلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي؛ لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها، وسؤال أهلها، وتحديد آخر مشاهدات لها؛ من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم، وأسرة المجني عليها؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.



فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي، عدة روايات حول الواقعة، منها أن المجني عليها استدرجت من داخل منزلها، وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفي في الحال، ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها، ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم؛ ما تسبب بوفاتها في الحال.