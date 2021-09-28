عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريات المباحث: عروس قليوب المقتولة خرجت من منزلها بعد تلقيها مكالمة

حملات أمنية
حملات أمنية

كشفت تحريات مباحث القليوبية فى واقعة العثور على جثة فتاة وبها عدد من الإصابات، قبل زفافها، أنها كانت تستعد للزفاف، وخرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي- وفق رواية أسرتها-، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة طعنات، وتم إبلاغ أجهزة الأمن.
 

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب، بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة، بجوار منزلها في إحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.


وانتقلت أجهزة البحث الجنائي، حيث تم نقل الجثة للمستشفى، وتبين أنها فتاة في العشرينيات من عمرها.


وكلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي؛ لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها، وسؤال أهلها، وتحديد آخر مشاهدات لها؛ من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم، وأسرة المجني عليها؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.


فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي، عدة روايات حول الواقعة، منها أن المجني عليها استدرجت من داخل منزلها، وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفي في الحال، ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها، ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم؛ ما تسبب بوفاتها في الحال.

القليوبية التواصل الاجتماعي رواد التواصل البحث الجنائي كاميرات المراقبة رواد التواصل الإجتماعي إدارة البحث الجنائى فريق بحث جنائى

موضوعات متعلقة

النيابة تكلف الطب الشرعي بتحديد سبب وفاة عروس قبل زفافها في القليوبية

حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما بعد ضبطهما بوضع مخل في القليوبية

ترشيحاتنا

الاستفزاز السادس خلال 2021.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى باتجاه البحر

سوق المستعمل..سعر أودي Q3 موديل 2013

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج.. علامة قبل أيام من النوبة القلبية.. علاج الضغط

حكم تأخير الحجاب .. معصية احذري الوقوع فيها لـ10 أسباب

نشرة الرياضة.. موسمياني يحتوي عمار حمدي.. الزمالك يطلب تعديل عقود الرعاية.. شرط مثير في عقد شوقي غريب مع المنتخب

لعائلات الإمارات.. تويوتا أنوفا الـ SUV موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28- 9- 2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ