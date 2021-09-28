حدث ليلًا.. تسجيل 702 حالة بفيروس كورونا و37 وفاة.. اعترافات لجان حلوان النوعية: خططنا لاستهداف رئاسة الحي.. حركة النهضة تنقلب على راشد الغنوشي.. .هل تعود دنيا سميرغانم لممارسة نشاطها الفني؟

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا واعترافات طالب في لجان حلوان النوعية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

الصحة: تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 588 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

اعترافات طالب في لجان حلوان النوعية: أحرقنا مرور حلوان.. وخططنا لاستهداف رئاسة الحي بـ عبوة

حصل “صدى البلد” على نص اعترافات المتهم عمر عباس أحمد، 26 عام، طالب بكلية تربية جامعة الأزهر، في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، و 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ4 من عناصر الإرهابية في الدقهلية لقتلهم شابا وإصابة والده

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بإعدام شخصين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالسجن المؤبد علي 4 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل "محمد رجب محمد سليمان"،27 عاما، موظف فرد أمن بكلية أصول الدين بالمنصورة جامعة الأزهر في غضون عام 2014، وإصابة والده 57 عاما، موظف أمن بكلية جامعة الأزهر بالمنصورة والمقيمان بقرية منشية بطاش مركز تمي الامديد، بحروق متنوعة، بعد إشعال النار فيهم حال عودتهما من أعمالهم كحرس إداري في الكلية.

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق السويس - القاهرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق " السويس_ القاهرة" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

لطلبة الجامعات.. كيف تسجل وتحصل على لقاح كورونا خلال 24 ساعة

في إطار خطة الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان لسرعة تطعيم المواطنين وطلبة الجامعات علي لقاح كورونا ، في أقرب وقت ، من خلال توفير عدد من المراكز الخاصة بالتطعيم والقوافل التي تجوب المحافظات لحث المواطنين علي التطعيم والتسجيل للحصول علي اللقاح .

حركة النهضة تنقلب على راشد الغنوشي.. جماعة الإخوان الإرهابية تنهار في تونس

تشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس انقسامات وتصدعات كبيرة في هيكلها التنظيمي، حيث انقلب أعضاء الحركة على زعيمهم راشد الغنوشي واصفون إياه بـ "الديكتاتور" والغير مرغوب به في زعامة التنظيم.

مثول وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان اليوم أمام مجلس الشيوخ بشأن أفغانستان

يمثل كل من لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء؛ للشهادة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن تطورات الأحداث في أفغانستان.

دعاء لا يرد سائله.. ردده عند حاجتك

دعاء لا يرد سائله.. ما من شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يلجأ إليه عباده متضرعين سائلين تائبين حامدين شاكرين، ومن فضل الله ورحمته بعباده أن لم يجعل بينه وبينهم واسطة في الدعاء، فقال جل وعلا:"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، وعنه جل شأنه :" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".

مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2022 في مصر.. شاهد

تعتبر السيارة رينو لوجان موديل 2022 واحدة من بين أيقونات شركة رينو التي تم طرحها تحت بند السيارات الاقتصادية في مصر والتي تتميز بالعديد من المواصفات التي تجعلها من أقوى السيارات المنافسة بين السيارات في نفس الفئة السعرية.

بعد تكريم القومي للمسرح..هل تعود دنيا سميرغانم لممارسة نشاطها الفني

فتح ظهور الفنانة دنيا سمير غانم في المهرجان القومي للمسرح ، التكهنات حول عودتها للفن مرة أخرى بعد غياب دام لفترة بسبب مرض ثم وفاة والديها .

بزفة عيد الصليب.. تشييع جثمان عمانوئيل ضحية دهس سيارة بسوهاج

شُيع منذ قليل جثمان الشاب العشريني عمانوئيل عادل، إلى مثواه الأخير، بين زفة واحتفال ضخم من المشيعين، حيث لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة قسم أول سوهاج، أمس والذي يتوافق مع ذكرى عيد الصليب.

الحكم بالإعدام والمؤبد لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في مقتل أمين شرطة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام على 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد على 9 أشخاص، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد، وبراءة 6 آخرين، من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في قضية مقتل اثنين في غضون عام 2014 أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ، وسائق بقرية النزهة مركز المنصورة بعدما أمطروهم بالذخيرة حسب تقرير النيابة العامة، مما تسبب في مصرعهم.