مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق السويس - القاهرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق " السويس_ القاهرة" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات على الطريق يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "س س ب 3498" انقلبت بطريق "السويس_ القاهرة" عند الكيلو 58 اتجاه السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 6 بينهم حالتين حرجتين.



وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 6 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة_ السويس" وتوفي أحد المصابين عقب إذ أصيب بنزيف في المخ.



وأضاف المصدر أن 2 مصابين حالتهم خطرة، وجرى نقلهما إلى العناية المركزة تمهيدا لخضوعهما للتدخل الجراحي، لافتا أن المصابين من أسرة واحدة وهم مقيمين بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن المصابين هم عزيزه أحمد الجوهري 66 عامًا، مصابة بارتجاج في المخ، ومحمد فوزي ابراهيم سليمان 36 عامًا مصاب بجروح في الوجه وارتجاج في المخ، والطفلين بدر محمد 7 أعوام بنزيف في المخ، وملك محمد 13 عامًا مصابة بكدمات وسحجات.

وأصيبت بسنت حسن عبدالحميد 35 عامًا بكسر في العمود الفقري، بينما توفي إبراهيم فوزي 33 عامًا متأثرا باصابته بنزيف في المخ.