رئيس هيئة التنمية الزراعية: المياه المعالجة من بحر البقر تكفي لزراعة 500 ألف فدان

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، على خلفية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: إن ما تم بالأمس يعد منظومة متكاملة للمعالجة وليس مجرد محطة فقط، مشيرا إلى أنها تشمل كافة العمليات التي تجعل المياه صالحة للاستصلاح الزراعي، مؤكدا أن كل العمليات الهندسية التي تمت في محطة بحر البقر بأيد مصرية بالكامل.

وأضاف الدكتور محمد الشحات ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى" : أن وزارة الزراعة عملت بالتوازي في ذلك المشروع للبحث عن أراضي زراعية صالحة لاستغلال المياه المعالجة، وتم عمل دراسات حقلية للأرض الزراعية، واكتشاف مساحة 500 ألف فدان جاهزة للزراعة.

وأشار " الشحات " إلى أن كمية المياه المتاحة من المحطة ستكون مناسبة لزراعة الـ500 ألف فدان، متابعا أنه من الممكن زيادة تلك المساحة لتصل لـ900 ألف فدان في المستقبل " .

وتابع " الشحات " ، أن جميع الأرقام المذكورة بالمشروع حقيقة ومدروسة جيدا ، معقبا : " عملنا شغل كبير جدا في سيناء منذ افتتاح محطة المحسمة " .

وأردف : أحنا مش حاجة فريدة أحنا ماشيين زي العالم كله ، ونحاول تعظيم ملف الاستفادة من مياه الصرف الزراعي ، موضحا أن الوزارة وضعت خطة لزراعة محصول القمح والذرة والنباتات الطبية في سيناء.