بحضور المحافظ.. رئيس جامعة كفر الشيخ: إمكانياتنا وباحثونا في خدمة المجتمع المحلي

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الجامعة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.



ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ، موجهًا له خالص الشكر والتقدير لمشاركته اجتماع مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ الاجتماع بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالتنمية الشاملة بالمحافظة ورعايته ودعمه لكافة مطالب إدارة الجامعة من أجل تحسين جودة التعليم لخدمة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والتكنولوجية.



وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إمكانيات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ، كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.



وشدد رئيس الجامعة على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية كما وجه السادة أعضاء هيئة التدريس في إنهاء رفع جميع مقرراتهم الدراسية بالكليات على منصة الجامعة التعليمية.



من جانبه قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين يسعدني ويشرفني أن أكون وسط علماء جامعة كفرالشيخ خلال اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا اعتزازه بدور الجامعة مرجع علمي يشمل كل التخصصات، وبيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.



وأضاف أن جامعة كفرالشيخ هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة، مشيدا بما تشهده بالتعاون الوثيق والمستمر بين الجامعة والمحافظة.



وأشاد محافظ كفرالشيخ بالخريجين والمستوى الذي حققته الجامعة محليا عربيا ودوليا، مشيرا إلى أنه متابع وداعم للجامعة ووصفها بالذراع الفنية للمحافظة.

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