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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون بين إكسبو الشارقة و"نورمبرغ ميسي" لاستضافة معرض الخليج للطلاء 2022

ارشيفية
ارشيفية

وقّع مركز إكسبو الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز معارض "نورمبرغ ميسي" ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض ، بهدف تنسيق التعاون لاستضافة "إكسبو الشارقة" لفعاليات النسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء 2022 لينجح المركز في تحقيق إضافة نوعية لأجندة المعارض الدولية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام.

 

يتضمن المعرض المزمع إطلاقه في العام القادم خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2022 عرضاً لأحدث الاتجاهات والتقنيات التي تغطي جميع جوانب تصنيع الدهانات والطلاء ومنتجات البناء والمواد الخام والتغليف.

 

تم توقيع الاتفاقية اليوم في مركز إكسبو الشارقة من جانب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة والكسندر ماتوش مدير معرض الطلاء الأوروبي بحضور ثيمو هولست مدير الأحداث الدولية في مركز معارض "نورمبرغ ميسي" وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 

وقال المدفع إن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز معارض "نورمبرغ ميسي" تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب لتعزيز جهودهما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض ..مؤكداً حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز شبكة علاقاته العالمية مع الجهات الرائدة في تنظيم المعارض وإطلاعها على كل ما يقدمه من دعم للعارضين والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي ينظمها.

 

وأوضح أن استضافة المركز لفعاليات النسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء 2022 يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى استقطاب المزيد من المعارض الدولية النوعية إلى إمارة الشارقة التي أصبحت مركزاً عالمياً في صناعة المعارض والمؤتمرات .

 

من جانبه أشاد الكسندر ماتوش بتجربة الإمارات ومركز "إكسبو الشارقة" في صناعة المعارض، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التعاون مع المركز لإطلاق معرض الخليج للطلاء يأتي في ضوء السمعة الرائدة للمركز في تنظيم وإستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية.

 

وقال إن المعرض سيشكل منصة مهمة للشركات الأوروبية المتخصصة في مجال صناعة الدهانات ومواد البناء للوصول إلى أسواق حيوية ورفع نسبة مبيعاتها حيث إن موقع إمارة الشارقة الاستراتيجي يعزز من فرص المشاركين في المعرض بتسويق منتجاتهم وخدماتهم في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

إكسبو الشارقة مركز إكسبو الشارقة نورمبرغ ميسي الخليج للطلاء 2022

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