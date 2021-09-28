كيف ألتزم في الصلاة دون أن ينتابني الكسل .. الإفتاء تجيب

كيف التزم فى الصلاة دون ان ينتابنى الكسل ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الالتزام بالصلاة عزيمة وقرار ويأتى ذلك بمعرفة قيمتها فعن رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قَالَ (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا) .

اى ان الصلاة تنقيه من الذنوب والمعاصى وترقيه عند الله فمن ذلك المعنى يكون الالتزام بالصلاة وياتى الاصرار على تأديتها فى اوقاتها على هيئاتها التى فرضها الله عليها

وننصح بآلية يمكن اتباعها للالتزام بصلاة حتى تصبح فى سجية الانسان وهى انه كلما سمعت المؤذن ان اقوم بالتوضا والصلاة وربما يكون ذلك فى بداية الامر صعباً انها ستصبح بعد ذلك درياً للشخص يداوم عليه .

اعاني من كسل شديد عند الصلاة فماذا أفعل ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عاشور"، قائلًا: هذا الأمر يدل على اهتمامك بالصلاة وهو مؤشر جيد يقول أن فيك خير لكن نريد منك ان يكون كل خير، فالصلاة مهمة جدا في حياة المسلم، وللتأكيد على ذلك أقول لك إن كل العبادات قد يتركها المسلم لعذر الا الصلاة عذرها الوحيد زوال العقل.

وأشار الى ان الصلاة واجبة على الغني والفقير وعلى المسافر والمقيم وعلى السليم والمريض ولا عذر في تركها قط، فلماذا نكسل عن الصلاة وكيف نكسل وهي روضة الله في ارضه والله سبحانه وتعالي يناديك في اليوم 5 مرات لتذهب الى هذه الروضة وتكون في حضرة الله عز وجل تناجيه ويخاطبك بكلامه القرآن الكريم وتلبي النداء بالتسبيح والذكر وفي النهاية تقول له سبحانه وتعالى "التحيات لله" يعني انا في رحابك وحماك وكنفك ياربي، انت رب الأرض والسماوات تعفو عن العصي وتغفر للمذنب، ويمكنك أن تتفق مع أحد اقاربك او اصدقائك على ان يشجع كل منكما الاخر على الصلاة في وقتها.

وتابع: كما يجب عليك ان تقوم للصلاة بمجرد سماع الاذان وان تقلل من أوقات اللهو ولا تضيع الوقت لان وقت المسلم غالي جدا.

أعاني من الكسل في العبادة فماذا افعل ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال سؤال أرسل له عبر اذاعة القران الكريم.

واجاب "عاشور"، قائلًا: عليك بتقوى الله فكلما ابتعدت عن الذنوب كلما يسرلك الله التقرب والنشاط، لافتًا الى أن عدم التأخير وانتظار الغد لفعل ما تريده هو خير لك.

وتابع: علينا ان نردد دعاء النبي لإزالة هذا الكسل قال صلى الله عليه وسلم (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)).

أفضل طريقة للتغلب على الكسل فى الصلاة



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة فريضة على كل المسلمين، مشيرًا إلى أنها من العبادات والطاعات التي لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، لذا عليه أن يحرص على أدائها.

وأوضح "وسام" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "أشعر دائما، بما يجعلني أكسل عن الصلاة، فما أفضل طريقة للتغلب على الكسل عن الصلاة؟"، أن أفضل طريقة تساعد الإنسان على التغلب على الكسل عن الصلاة هى المبادرة.

وأضاف أن المبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، هي أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة، منوهًا بأنه مع الوقت سيسهل على الشخص أداء الصلاة ، وبالتعود سيزول التكاسل عنها، فلا يوجد اختراع يجعل الشخص يقوم للصلاة رغمًا عنه، وإنما لابد أن يكون بداخله وازع داخلي ودعوة من نفسه، وبالتعود.

وتابع: ولا بد على الإنسان أن يعود نفسه ويعاهدها على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأداء العبادات والطاعات قدر المستطاع واجتناب نواهيه.

وقدم الدار دعاء لعلاج الكسل: عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

«كيفية التغلب على الكسل في أداء الصلاة» سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفوى بدار الإفتاء، إن التغلب على الكسل في الصلاة يكون بالمسارعة والمبادرة إلى أدائها عقب الأذان مباشرة، إضافة إلى ضرورة إحساس العبد بالتلهف للقاء الله - سبحانه وتعالى- والوقوف بين يديه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله - تعالى-: « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»ن ( سورة النساء: الآية 103).

وأوضح أن الله - عز وجل- أمرنا بالمبادرة إلى الوقوف بين يديه في هذه الأوقات الخمسة، في كل يوم وليلة، فإذا حرمنا من هذا الفضل، وهذا الوقوف، وهذا الاستعداد؛ فنحن في حرمان حقيقي.

وأضاف أنه يجب على كل مسلم أن يفكر أنه إذا ترك الصلاة؛ كان على خطر ومشكلة عظيمة بينه وبين ربه - تبارك وتعالى-؛ لذا كان عليه أن يبادر إليها بمجرد سماع الأذان، ويعود نفسه على ذلك.



كيفية التركيز في الصلاة



أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن الانشغال بأمور الحياة أثناء الصلاة، ينتقص من أجرها، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن.

وأردف «ممدوح» خلال رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال: «ما علاج السرحان في الصلاة؟»، أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن، أولهما ذكر الله هو أفضل علاج للشرود في الصلاة، ثم التمهل في قراءة الآيات أثناء الصلاة، والتأمل في معانيها.

وواصل أمين الفتوى: يجب النظر في الوقوف عند موضع السجود، وكذلك النظر إلى السبابة في التشهد، منوهًا أن هناك بعض العلماء يرون أن إغماض العينين يجعل المُصلي أكثر عُرضة للسرحان والشرود.

علاج السهو في الصلاة



بين الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله -عز وجل-،لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأفاد أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم "ويشرع في قراءة الفاتحة".