ليس بالحرمان.. دعاء سهيل تكشف أفضل طريقة لخفض وزن الطفل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" من أصعب المبادرات، لأنها تتعامل مع شريحة سنية لا تستجيب للتعليمات، بخلاف أنها لا تعي خطورة مرض السمنة.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن خفض وزن الطفل لا يكون من خلال الحرمان، ولكن من خلال العمل على تقليل الشهية بتناول بعض الأعشاب الطبيعية التي تقلل الطعام مثل الأناسيليم، وبالتالي يخفض الطفل الوزن بدون الشعور بالحرمان.

وتابعت أن الكثير من الأمهات يقمن ببعض العادات الغذائية التي تساهم في الإصابة بالسمنة بين الأطفال؛ مثل حث الأطفال على تناول قدر كبير من الطعام، وهذا يؤدي إلى اتساع حجم المعدة، وبالتالي يزيد حجم الوجبة التي يتناولها الطفل.

وأكدت خبيرة التغذية العلاجية، أن الطفل مريض السمنة متأخر دراسيًا، ودرجة استيعابه أقل من الطفل العادي، كما أن السمنة تعرض الطفل للتنمر، وهذا قد يؤثر عليه من الناحية النفسية.

وشددت على ضرورة العمل على نشر الوعي بخطورة مرض السمنة، خاصة بين الأمهات، للعمل على وقاية أطفالهم من هذا المرض الذي له تبعات كثيرة، خاصة مع تقدم العمر، حيث أن مريض السمنة يعد أرض خصبة للإصابة بالكثير من الأمراض.

ولفتت إلى ضرورة أن تحتوي وجبة الطفل على الخضراوات، والسلطة والفواكه، والابتعاد عن المياه الغازية، والوجبات السريعة التي تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية.