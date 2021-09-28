مستشار التموين: انخفاض أسعار الذهب 20 جنيهًا خلال سبتمبر

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق، مؤكدًا أن أسعار الذهب شهدت انخفاض خلال الفترة الأخيرة.



قال ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الذهب شهدت تراجع بمقدار 20 جنيها بعد فترة من الزيادات في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن انخفاض أسعار الذهب الشهر الحالي محدود بإجمالي 20 للقيراط الواحد.

وتوقع، عودة الأسعار الى الارتفاع مرة أخرى وبقوة، مشير إلى أن توفير لقاح كورونا يساهم في الاستقرار في الأسعار وينعكس على أسعار الذهب.

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