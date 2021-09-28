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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لغز المكالمة المفقود.. من قتل عروس القليوبية قبل زفافها بساعات !

مقتل عروس القليوبية
مقتل عروس القليوبية - أرشيف

حادث غامض ولغز مُحير، دفع مباحث القليوبية وأهالي أحد العزب التابعة لمركز قليوب للتساؤل حول وفاة فتاة بقليوب كانت تستعد لحفل زفافها بعد ساعات.

احتفلت بالحنة ولم تلحق بالزفاف 

عروس عشرينية في مقتبل العمر، احتفلت بليلة الحنة الخاصة بها وسط أهليتها بعزبة صغيرة تابعة لمركز قليوب قي محافظة القليوبية.

لم تكن تتخيل العروس التي جمعت حولها الأهل والأحباء استعدادًا لـ ليلة الزفاف التي فصلتها عن ليلة الحنة يوم واحد، أن تنتهي حياتها بتلك السرعة وبطريقة بشعة لم تُعرف أسبابها حتى الآن.

فجعة الأهالي من مشهد العروس 

العروس المتهيئة للاحتفال انتهت من حفل حنتها، واستقبلت مكالمة هاتفية فأسرعت للإجابة في مكان بمفردها خلف المنازل المتاخخمة لبعضها في عزبتها الصغيرة.

لم تكن المكالمة الغامضة سوى وسيلة للانتقال إلى منعطف آخر من القصة حيث اختفت بعدها الفتاة ولم تظهر مرة أخرى.

وبعد القلق الذي انتاب الأهالي من غياب العروس، بادر أبوها للتبع خطاها والسؤال عنها ليصل إلى مكان الحادث ويتفاجأ بإبنته جثة هامدة بعدما تلقت عدة طعنات أردتها قتيلة.

المباحث تحاول الوصول لـ الجاني 

بعد البلاغ بالحادث والإجراءات الجناية اللازمة، كلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي؛ لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها، وسؤال أهلها. 

كما كلف بتحديد آخر مشاهدات لها؛ من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم، وأسرة المجني عليها؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

القصة تُحير رواد التواصل الاجتماعي

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي، عدة روايات حول الواقعة، منها أن المجني عليها استدرجت من داخل منزلها، وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفي في الحال. 

وبثوا رواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها، ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم؛ ما تسبب بوفاتها في الحال.  

ماذا قال جيران العروس ؟

التحريات الأولية وأقوال عدد من جيران عروس القليوبية التى عثر على جثتها مقتولة ليلة حنتها قالت إن مرتكب الواقعة استدرجها لخارج المنزل بواسطة مكالمة تليفونية ثم ارتكب جريمته كما سرق ذهبها الذى كانت ترتديه خلال حفل الحنة ، كما تبين سرقة هاتف محمول المجنى عليها ليحول دون كشف هويته والوصول إليه لينال عقابه الرادع.

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