رئيس جامعة السويس يتفقد العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور السيد الشرقاوي ، رئيس جامعة السويس، جولة تفقدية لمبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي ، اليوم الثلاثاء ، لمتابعة اخر التشطيبات النهائية داخل العيادات.

وتابع الدكتور السيد الشرقاوى الإنتهاء من التشطيبات وبدء التجهيزات بمبنى العيادات الخارجية على م ستوى عال من الجودة ، لتكون جاهزة لدخول الخدمة قريباً يرافقه عميد كلية هندسة و كلية الطب .

وقد صرح "الشرقاوي" أن العمل على سرعة الانتهاء من هذا المشروع ينبع من الحرص على توفير هذه العيادات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب ، وكذلك توفير خدمة طبية متميزة بواسطة أساتذة كلية الطب بجامعة السويس .

أوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، أن سرعة الإنجاز في هذا المشروع وبهذه المستويات من الجودة إنما سببه الدعم الكبير من الدولة في توفير كافة الامكانات لإضافة انجاز جديد وكبير يخدم الجامعة وطلابها واقليمها بمستوى متميز يليق بالجامعة وأبناء محافظة السويس .