محمود علاء : شيكابالا لاعب كبير وميستحقش اللي حصل له

نشر الاعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه بـ موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” .

وكتب سيف زاهر: “محمود علاء: شيكابالا لاعب كبير جداً وميستحقش اللي حصل.. والظروف اللي بيتعرض لها قادرة تهد أي حد ”.

ويذكر أن أكد الدكتور كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن العقوبة الموقعة على اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ظالمة.

وقال “شعيب” في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "العقوبة غير مستندة على أي بند في اللائحة من الأساس".

وتابع : "حال تخفيف العقوبة من جانب مركز التسوية والتحكيم فإن القرار سيكون ملزمًا للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "سنتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا كان قرار مركز التسوية والتحكيم مؤيدًا لعقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم".