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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«24 ساعة» معرض جديد للفنانة فاطمة رمضان بجاليري كليج.. السبت القادم

الفنانة فاطمة رمضان
الفنانة فاطمة رمضان

تحتفي الفنانة فاطمة رمضان بافتتاح أحدث معارضها الفنية تحت عنوان "24 ساعة" وذلك يوم السبت القادم الموافق 2 أكتوبر2021 في تمام الساعة السابعة مساءًا بجاليري كليج بالشيخ زايد.

حول فكرة العرض قالت الفنانة فاطمة رمضان .. "نحاول دائماً البحث عن كل ما نريده ونحلم به ونقوم بالتطلع إلى كل ما هو غريب وجديد للوصول إليه ولكن لكي نحصل على كل هذه الأشياء لابد من وجود فكرة الساقية أو الطاحونة التي ندور من حولها للوصول لرغباتنا في ٢٤ ساعة ... نريد دائماً النظر إلى الحياة وكأنها مغامرة لكي نستطيع أن نعبر في ٢٤ ساعة أيضاً ... قد نهلك وأوقات أخرى نفنى ولكن نحاول ونحارب للوصول إليها في ٢٤ ساعة دايرين في ساقية ملهاش نقطة نهاية ... متروسين بتروس دواره في ٢٤ ساعة ... مطحونين بأحلام السعي التي نريد تحقيقها في ٢٤ ساعة ... كل ما أريد الوصول به من هذه الفكرة أن الإنسان هو عبارة عن ترس متهالك أو دائرة يلتف حولها وتلتف حوله حتى يصل لأهدافه."

فاطمة رمضان .. بكالوريوس فنون جميلة – قسم الجرافيك – جامعة المنيا 2009، أقامت عدداً من المعارض الفردية هي معرض فى مالاجا – اسبانيا أكتوبر 2017، معرض "كسر نمط" بقاعة إيزيس بمتحف محمود مختار مارس 2019، ومعرض أونلاين بايطاليا فبراير 2020، معرض " توقيت جوي" بجاليري سماح آرت مارس٢٠٢٠، ‎شاركت في الكثير من المعارض المحلية والدولية في الهند، ايطاليا، اسبانيا، مالطا، جده، أرمنيا، بانكوك، فرنسا، وأيضا شاركت بملتقيات دولية في الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، شرم الشيخ، سمبوزيوم الأقصر الدولي.

يستمر المعرض حتى 15 أكتوبر بجاليري كليج (فيلا 118 بالحي الدبلوماسي – الشيخ زايد).

الفنانة فاطمة رمضان 24 ساعة جاليري كليج بالشيخ زايد معرض كسر نمط متحف محمود مختار

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