مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يزور أمريكا | تفاصيل

أعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان له الليلة الماضية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولتا، سيزور الولايات المتحدة الثلاثاء القادم، للاجتماع مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان.



وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، فإن حولتا سيشارك في اجتماع المنتدى الاستشاري الإسرائيلي - الأمريكي حول الشأن الإيراني، كما سيزور سوليفان مصر اليوم، الأربعاء.





في سياق متصل، توجهت الولايات المتحدة اليوم إلى الصين بهدف طلب تقليص كميات النفط التي تشتريها من إيران، وذلك نقلًا عن مسئولين في البيت الأبيض، بحسب وكالة رويترز.



وجاء هذا التوجه بحسب المسئولين كجزء من جهود الولايات المتحدة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي.



من جهته، كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أمس، الثلاثاء، تصريحاته بأن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.



وجاءت تصريحات بينت خلال اجتماعه مع رؤساء الجالية اليهودية في نيويورك بعد إلقائه كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال بينت: "نحن نعمل مع نظرائنا الأمريكيين، لكننا ندعو إلى نهج ’إذا لم يكن لي، فمن لدي’، لن نستعين بمصادر خارجية للحفاظ على أمننا ولن نرهنه بأيدي أفضل أصدقائنا".



وأشار بينت إلى وجود أدلة واضحة بأن إيران تنوي إنتاج سلاح نووي في مواقع سرية.