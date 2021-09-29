الزي المدرسي سبوبة كل سنة..أولياء الأمور: نتحمل عبئا كبيرا..وصاحب محل: خراب بيوت

تزامنا مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد2021-2022، تتجدد معاناة أولياء الأمور في الاستعدادات للعام الدراسي من تحضير مستلزمات الدراسة ودفع المصروفات وشراء الزي المدرسي، والذي أصبح كالكابوس، بسبب ارتفاع الاسعار أو الإجبار على الشراء من مكان معين.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري آراء بعض أولياء الامور حول هذا الموضوع...

قالت ايمان شاهين، ولي أمر، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الزي المدرسي هذا العام، قائلة: "كثير من أولياء الأمور لم يتحملوا هذا الغلاء في الزى المدرسى وخصوصا بعد إجبار إدارات المدارس الخاصة أولياء الامور على شراء الزى من داخل المدرسة أو الذهاب إلى مكان معين لشرائه، والمفاجأة كانت أن السعر حسب المقاس".

وأضافت ولي الأمر: "معنى ذلك أن ولى الأمر الذى لديه ثلاثة أبناء مجبر على شراء الزى، فتتراوح أسعار مراحل الصفوف الاولى الابتدائية 200 جنيه للتيشرت، والأكبر 250 جنيها، والثانوي 300 جنيه، بخلاف البنطلونات والطقم الشتوي، فأصبحنا كأولياء أمور نتحمل عبئا كبيرا".

ومن جانبها، طالبت "شاهين" وزارة التربية التعليم بحل أزمة الزي المدرسي بالمدارس لتخفيف العبء عن ولي الأمر: "لابد أن يصبح ولي الأمر له حرية الاختيار فى شراء الزي المدرسي من المكان الذي يتناسب مع ظروفه المادية".

وقال "فتحي" صاحب محل لبيع الزي المدرسي بشارع جسر السويس إنه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار، فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغيير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة شراء طلابها الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".

وأضافت ولي أمر أخري: "الحقيقة اليونيفورم السنة دي زاد عن السنة اللي فاتت ما يقرب من 600 جنيه، واجمالي اليونيفورم صيفي وشتوي يصل الى 3000 جنيه، وفي مدارس تانية الچاكت الشتوي فقط بـ 700 وأحيانا يصل لـ 800".

وتابعت أخري: "عندي أصحاب بيعملوا تبادل للزى بسبب معاناة الأسعار كل سنة بصراحه فكرة كويسه بس فيه ناس بتقلق منها خاصةً في وجود كورونا"، واستكملت أخري: "احنا لسة الزى المدرسى منزلش فى المدرسة، والزى القديم بتاع السنوات السابقة هو والشنط والكتب المدرسية والخارجية اديتهم لأخصائية فى المدرسة تعطيهم للطلاب المحتاجين عشان يستفيدوا منهم".

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 ينطلق يوم 9 أكتوبر القادم، وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.