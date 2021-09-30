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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين نيسان سنترا وأم جي 6 موديل 2022 |صور

مقارنة بين نيسان
مقارنة بين نيسان سنترا و ام جي 6 موديل 2022

تظهر حالة من المنافسة القوية في السوق المصري للسيارات بين سيارتي نيسان سنترا اليابانية و نظيرتها الصينية MG بصورة ملحوظة، لذلك تأتى السيارتان على أولويات راغبي و محبي هذه الفئة، لما توفرانه  من اختيارات متعددة ضمن موديلات 2022.

 

 

أداء المحرك

تستمد نيسان سنترا قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 118 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تبلغ نسبة استهلاكه من الوقود 8.9 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، أما عن التسارع فيمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

تأتي السيارة ام جي 6 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

عوامل الأمان

دعمت السيارة نيسان سنترا بحزمة من وسائل الأمان و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع زر تفعيل و إيقاف المحرك، و خاصية دعم الفرامل BA، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مرايات جانبية كهربائية.

تضم السيارة ام جي 6 موديل 2022 باقة متنوعة من مواصفات الامن و السلامة و منها، وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام الثبات عند المنحدرات.

التجهيزات 

تحتوي السيارة نيسان سنترا موديل 2022 على العديد من التجهيزات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، بالإضافة إلى قفل مركزي للأربعة أبواب، و 4 نوافذ كهربائية، مع تكيف هواء ثنائي الأداء.

زودت سيارة ام جي بعجلة قيادة مالتي فانكشن، و شاشة عرض الوسائط و المعلومات بنسبة 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز، و فرامل يد كهربائية.

أسعار نيسان سنترا:

الفئة الأولى BASIC  بسعر 292 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGH LINE  بسعر 310 ألف جنيه.

أسعار ام جي6:

الفئة الأولى STANDARD بسعر 298 ألف جنيه.

الفئة الثانية COMFORT بسعر 313 ألف جنيه.

الفئة الثالثة LUX / BLACK INTERIOR بسعر 328 ألف جنيه.

الفئة الرابعة LUX / RED INTERIOR بسعر 333 ألف جنيه.

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