يسبب أمراض القلب والضغط وضعف المناعة.. اكتشف كيف تتغلب على الحزن بنصائح منزلية سهلة.. و9 أطعمة تحميك من الإصابة به

9 أطعمة تحميك من الشعور بالاكتئاب والحزن

9 حيل تساعدك على علاج الاكتئاب نهائيا

يحتفي العالم في الـ 29 من سبتمبر بـ اليوم العالمي للقلب،ويلعب الحزن دورا كبيرا في الإصابة به، فهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب وتدهور حالته مما يحتم على الجميع مقاومة الشعور بـ الحزن والاكتئاب لأنهما من أهم أسباب الإصابة بـ أمراض أخرى وإضعاف المناعة.

نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التى تعالج الحزن والوقاية من أمراض القلب ، وبعض الحيل التى تساعد فى علاج والاكتئاب.

ووفقا لما جاء فى موقع “healthline” فإن النظام الغذائي يعلب دور كبير فى علاج الاكتئاب ومنع الشعور بالحزن لذا يجب الانتباه الى النظام الغذائي جيدا.

الأسماك الدهنية

وهي غنية بـ أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي مجموعة من الدهون الأساسية التي يجب أن تحصل عليها من خلال نظامك الغذائي لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة تساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب والحزن.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة غنية بالعديد من المركبات التي تعزز الحالة المزاجية بفضل احتوائها على السكر وبها سلسلة من المركبات التي تمنح الشعور بالرضا ، مثل الكافيين ، الثيوبرومين ، و N-acylethanolamine وهي مادة كيميائية تشبه الكانابينويدس والتي تم ربطها بتحسن الحالة المزاجية وتحتوي على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد المعززة للصحة ، والتي ثبت أنها تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ، وتقلل الالتهاب ، وتحسن صحة الدماغ، وكلها تدعم تنظيم الحالة المزاجية وتمنع الحزن وتعالج الاكتئاب.



الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة تشمل الكيمتشي واللبن والكفيار والكومبوتشا ومخلل الكرنب تساعد فى تحسن صحة الأمعاء والمزاج و تدعم نمو البكتيريا الصحية في أمعائك وقد تزيد من مستويات السيروتونين المعروف بـ هرمون السعادة.

الموز

يحتوى على فيتامين B6 مما يساعد على تصنيع النواقل العصبية التي تشعرك بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين علاوة على ذلك ، توفر موزة واحدة كبيرة (136 جرامًا) 16 جرامًا من السكر و 3.5 جرامًا من الألياف .

عند إقرانه بالألياف ، يتم إطلاق السكر ببطء في مجرى الدم ، مما يسمح باستقرار مستويات السكر في الدم والتحكم بشكل أفضل في الحالة المزاجية وقد تؤدي مستويات السكر في الدم المنخفضة جدًا إلى تقلبات المزاج.

الشوفان

الشوفان يمكن أن يبقيك في حالة معنوية جيدة طوال الصباح ويمكنك الاستمتاع بها في العديد من الأشكال ، مثل الشوفان بين عشية وضحاها ودقيق الشوفان والموسلي والجرانولا وهى مصدر ممتاز للألياف ، حيث توفر 8 جرامات في كوب واحد خام 81 جراما.

تساعد الألياف على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات مما يسمح بالإفراز التدريجي للسكر في مجرى الدم للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة وعلاج الانيميا.

التوت

من الغريب أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وعلى الرغم من أن الآلية غير واضحة ، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في إدارة الالتهاب المرتبط بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالبروتينات النباتية والدهون الصحية والألياف بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر التربتوفان ، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج.

علاوة على ذلك ، ربطت دراسة استمرت 10 سنوات أجريت على 15980 شخصًا تناول المكسرات المعتدل بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23٪ وتحتوي بعض المكسرات والبذور على نسبة عالية من التربتوفان والزنك والسيلينيوم ، مما قد يدعم وظائف المخ ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.



القهوة

القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم ، وقد تجعل العالم أكثر سعادة والكافيين في القهوة يمنع التي تحدث بشكل طبيعي مركب يسمى الأدينوزين من الالتصاق بمستقبلات الدماغ التي تشجع على التعب، وبالتالي زيادة اليقظة والانتباه، وتوفر القهوة العديد من المركبات ، بما في ذلك الكافيين وحمض الكلوروجينيك ، التي قد تعزز مزاجك وتشير الأبحاث إلى أن القهوة منزوعة الكافيين قد يكون لها تأثير.

الفول والعدس

يحتويان على نسبة عالية من الألياف والبروتينات النباتية، كما أن الفاصوليا والعدس مليئان بالعناصر الغذائية التي تشعرك بالسعادة، وهما مصدر ممتاز لفيتامينات ب ، والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وحمض جاما أمينوبوتريك (GABA) ، وكلها مهمة لتنظيم المزاج.

يعد علاج الاكتئاب بشكل سريع أمرا ضروريا لأنه من أكثر الأمراض التى تهدد الإنسان بمخاطر عديدة، حيث يضر الصحة ويؤثر على قدرة الإنسان على العمل التفكير الصحيح ويجعله يفكر فى الانتحار.

نعرض إليكم أهم الطرق التى تساعد فى علاج الاكتئاب نهائيا، وفقا لما جاء فى موقع “helpguide”:



وقت طويل

يستغرق الأمر بضع محاولات للعثور على معالج يفهم الحالة أو يمكنك تجربة أحد مضادات الاكتئاب، لتجد أنك لست بحاجة إليه إذا كنت تمشي نصف ساعة يوميًا وكن منفتحًا على التغيير وقليل من التجريب.

لا تعتمد على الأدوية بمفردها

الدواء يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب، إلا أنه عادة لا يصلح للاستخدام على المدى الطويل ويمكن أن تكون العلاجات الأخرى بما في ذلك التمارين والعلاج فعالة مثل الأدوية بل غالبًا ما تكون أكثر فاعلية ولكن لا تأتي مع آثار جانبية غير مرغوب فيها وإذا قررت تجربة الدواء ، فتذكر أن الدواء يعمل بشكل أفضل عند إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

احصل على الدعم الاجتماعي

كلما زادت علاقاتك الاجتماعية وزادت حمايتك من الاكتئاب وإذا كنت تشعر بأنك عالق، فلا تتردد في التحدث إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء الموثوق بهم أو البحث عن اتصالات جديدة في مجموعة دعم الاكتئاب، على سبيل المثال وطلب المساعدة ليس علامة ضعف ولن يعني أنك عبء على الآخرين، في كثير من الأحيان يمكن أن يكون الفعل البسيط المتمثل في التحدث إلى شخص ما وجهًا لوجه مفيدًا للغاية في علاج الاكتئاب.

علاج الاكتئاب يتطلب التزاما

تستغرق كل علاجات الاكتئاب هذه وقتًا، وقد تشعر أحيانًا بالإرهاق أو البطء المحبط وهذا أمر طبيعي والانتعاش عادة ما يكون له صعود وهبوط.

تغييرات في نمط الحياة لعلاج الاكتئاب

تعتبر التغييرات في نمط الحياة أدوات بسيطة لكنها فعالة في علاج الاكتئاب وفي بعض الأحيان قد يكونون كل ما تحتاجه حتى إذا كنت بحاجة إلى علاج آخر، فإن إجراء التغييرات الصحيحة في نمط الحياة يمكن أن يساعد في رفع الاكتئاب بشكل أسرع ومنع عودته مرة أخرى.

دعم اجتماعي

تقلل الشبكات الاجتماعية القوية من العزلة ، وهي عامل خطر رئيسي للاكتئاب، وابق على اتصال منتظم مع الأصدقاء والعائلة أو فكر في الانضمام إلى فصل دراسي أو مجموعة. التطوع طريقة رائعة للحصول على الدعم الاجتماعي ومساعدة الآخرين بينما تساعد نفسك.

تغذية

الأكل الجيد مهم لصحتك الجسدية والعقلية ويساعدك تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم على الحفاظ على طاقتك وتقليل تقلبات مزاجك بينما قد تنجذب إلى الأطعمة السكرية للدفع السريع الذي توفره، فإن الكربوهيدرات المعقدة هي الخيار الأفضل وسوف يجعلونك تذهب دون تحطم السكر قريبًا جدًا.

النوم

النوم له تأثير قوي على الحالة المزاجية. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، ستزداد أعراض الاكتئاب سوءًا ويؤدي الحرمان من النوم إلى تفاقم التهيج وتقلب المزاج والحزن والإرهاق وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة وقلة قليلة من الناس تعمل بشكل جيد في أقل من سبع ساعات في الليلة واهدف إلى قضاء ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

الحد من التوتر

قم بإجراء تغييرات في حياتك للمساعدة في إدارة وتقليل التوتر ويؤدي الإفراط في التوتر إلى تفاقم الاكتئاب ويعرضك لخطر الإصابة بالاكتئاب في المستقبل وخذ جوانب حياتك التي تجهدك ، مثل العمل الزائد أو العلاقات غير الداعمة وابحث عن طرق لتقليل تأثيرها.