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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة حلوان تكشف استعدادها للعام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية.. والمدن الجامعية: 14 شرطا لتسكين الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان تكشف استعدادها للعام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية 

المدن الجامعية بـ حلوان: 14 شرطا لتسكين الطلاب المستجدين والقدامى

 

 

بدٱت كليات جامعة حلوان فى استقبال أوراق الطلاب المستجدين المرشحين لكلياتها من تنسيق القبول  بالجامعات استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد .


وتستعد  جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكليات العام الجامعي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام للعملية. التعليمية.


وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  أن الجامعة وكلياتها تستعد من خلال العديد من الآليات التي تضمن سلامة الطلاب بداية من إجراءات الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية.

 

 


كما أعلنت جامعة حلوان عن استعادة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .


كما قد صرحت إدارة المدن الجامعة بحلوان عن تجهيزها المدن على اعلى مستوى و توفير كافة سبل الراحة للطلاب لتوفير مناخ تعليمي ممتاز .


واشارت ادارة المدن الجامعية إلى أنه لن يتم تسكين أي بالسكن الجامعى إلا بعد إن يتم تطعيمه بلقاح كورونا حرصا على سلامة الطلاب .


ونوهت إدارة المدن إلى أن شروط التسكين و القبول تشمل الآتى :

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس .

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا إلي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من   الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.


وتشمل أوراق التقدم للمدن الجامعية بجامعة حلوان بالعام الدراسى 2021- 2022


عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق  

على الطالب المستجد إرفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.
 

جامعة حلوان المدن الجامعية الكشف الطبي الدكتور ماجد نجم السكن الجامعي العام الدراسي الجديد تطعيم الطلاب القبول بالجامعات

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